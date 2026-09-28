Endrick à l'OL cet hiver, la porte est ouverte

Endrick est en manque de temps de jeu au Real Madrid et un nouveau prêt sera envisagé cet hiver. L'OL aurait encore un joli coup à jouer dans ce dossier.

Après quelques mois passés à Lyon et une expérience réussie à l' OL , Endrick est retourné du côté du Real Madrid. Le joueur brésilien rêve de s'imposer dans la capitale espagnole. Mais la récente arrivée de José Mourinho ne change pas grand-chose pour lui. Endrick doit se contenter des miettes. Forcément, cette situation ne lui convient pas. Et un nouveau départ est désormais dans les tuyaux pour le joueur de 20 ans. L'OL pourrait de nouveau être une bonne destination pour le natif de Taguatinga, même si la concurrence dans ce dossier sera rude.

Endrick, un nouveau prêt se dessine

Selon des informations rapportées par Defensa Central, via Giacomo Iacobellis, Endrick n'envisage toujours pas, pour le moment, un départ définitif du Real Madrid. Même son de cloche du côté de Florentino Pérez. Mais un prêt sera possible dès le mois de janvier. Un prêt sec comme cela avait été le cas lors de son passage à Lyon. Déjà, on sait que l'AS Roma et l'AC Milan sont intéressés depuis pas mal de temps par le Brésilien. D'autres clubs sont également à l'affût. Et il ne serait pas étonnant que l'OL tente de nouveau sa chance.

La voie est libre et Endrick connaît bien le club rhodanien. Il avait fait parler la poudre et avait enfin pu enchaîner sous les ordres de Paulo Fonseca. Beaucoup d'éléments devront s'aligner pour espérer voir Endrick revenir en France. Mais plus les jours passent, plus un nouveau départ provisoire de Madrid pour l'attaquant se précise. L'OL a du matériel en attaque, avec notamment la présence de Loïs Openda. Mais un retour d'Endrick ne pourrait faire que du bien pour jouer sur tous les tableaux. Affaire à suivre.