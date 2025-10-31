ICONSPORT_275427_0032

Le Real généreux avec l'OL, Michele Kang croise les doigts

OL31 oct. , 17:00
parGuillaume Conte
0
L'OL fonce sur Endrick, qui est chaud pour venir au Groupama Stadium. Mais un homme peut tout faire capoter s'il se montre exigeant financièrement : Florentino Pérez. 
A deux mois du mercato, il est tout de même tôt pour évoquer l’arrivée d’un joueur majeur. Mais l’Olympique Lyonnais a pris les devants, et plusieurs médias ont confirmé les discussions entre le club rhodanien et Endrick au sujet d’une signature en janvier. L’attaquant brésilien est chaud pour rejoindre l’OL, et y voit de nombreux avantages en vue de la suite de sa carrière. La possibilité de jouer fréquemment, d’avoir un entraineur parlant la même langue avec Paulo Fonseca, et de disputer les premières places en Ligue 1 tout en ayant une Coupe d’Europe au programme. Voilà ce qui fait saliver Endrick. 
Et pour l’OL, ce recrutement a du sens également, dans la mesure où le club lyonnais a bien besoin d’un joueur offensif de plus, et surtout d’un numéro 9, après la première partie de saison en demi-teinte de Martin Satriano. Le plus difficile ne sera donc pas de trouver un accord avec le Brésilien, qui n’écarte aucune piste mais est déjà chaud pour venir à Lyon. Avec le Real Madrid en revanche, les discussions ne font que commencer. 

Lire aussi

OM : Marseille copie l'OL et recrute au Real MadridOM : Marseille copie l'OL et recrute au Real Madrid
20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie
Et sans vraiment climatiser le club de Michele Kang, la presse espagnole rappelle que Florentino Pérez a beau avoir de très bonnes relations avec l’OL depuis très longtemps, il n’entend pas perdre la face sur le plan financier. Si un prêt sec, sans option d’achat, est évident. La prise en charge du salaire va faire l’objet de vives négociations. Car Endrick est très bien payé (4 ME par an), et le Real Madrid entend bien en récupérer le maximum pendant qu’il prête son joueur. Soit par le biais d’un prêt payant, soit par le biais d’une prise en charge supérieure à 50 % de son salaire. 
L’Olympique Lyonnais ne possède pas pour le moment une grande liberté pour recruter, surtout qu’aucune vente majeure n’est à priori prévue pour cet hiver. Il faudra donc la jouer fine avec la DNCG comme avec le Real Madrid, pour éviter de se retrouver dans une situation où le prêt d’Endrick, qui fait saliver tout le monde à Lyon, échoue pour des raisons économiques. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0067
OL

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

ICONSPORT_274852_0178
PSG

Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

ICONSPORT_233490_0015
RCSA

Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif

ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Fil Info

19:20
L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal
19:00
Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein
18:49
Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif
18:40
OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros
18:20
L’OL va récupérer Bassila grâce à Aulas
18:00
27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient
17:30
Ligue1+ sur Canal+, vers un énorme rebondissement ?
17:00
OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Comme Lorient vous a respecté je suppose ? 🤣

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading