ICONSPORT_273553_0110

20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie

OL31 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
0
En cas de feu vert de la DNCG, l'OL a des idées pour se renforcer. Mais trouver des joueurs capables d'apporter à l'équipe au mois de janvier, n'est clairement pas donné. 
En dépit de son début de saison très correct, l’Olympique Lyonnais a montré quelques limites évidentes. Les blessures en attaque contraignent Paulo Fonseca à jouer sur un fil. Et c’est la même chose au milieu de terrain, où Corentin Tolisso enchaine les matchs même s’il ressent des petites gênes, et est parfois contraint de céder sa place. Pas évident d’avoir l’effectif suffisant pour répondre aux attentes avec des moyens financiers limités et des départs majeurs l’été dernier. 
L’hiver devrait permettre d’apporter une ou deux retouches, sans ventes majeures à priori. Si l’OL négocie son passage de fin d’automne devant la DNCG. En attaque, la piste menant à Endrick fait forcément saliver, même si le coût sera copieux, surtout pour un joueur simplement prêté. 
Dans l’entrejeu, la piste menant à Sebastian Szymański est toujours active. D’autant plus que le Polonais est clairement mis en vente par Fenerbahçe, où le changement d’entraineur lui a coûté sa place. Pour le joueur passé par le Dynamo Moscou et le Feyenoord Rotterdam, l’idée de se relancer dans un grand championnat a du sens. Surtout si c’est pour récupérer du temps de jeu au passage, avec forcément une Coupe du monde possible à disputer en fin de saison. 
L’OL avait donc ses chances, même si le prix de départ à 14 millions d’euros avait de quoi inquiéter Michele Kang. Mais selon les informations de la presse turque, Fenerbahçe a bien vu que son milieu offensif avait la cote, et a décidé d’augmenter les prix. Le club d’Istanbul a décidé de demander 20 millions d’euros s’appuyant sur les intérêts de formations venues d’Italie et d’Allemagne. 
Si Lyon est toujours dans la liste des destinations possibles, mettre une telle somme n’est pas à l’ordre du jour, et il n’est pas certain que l’OL ait le feu vert de la DNCG pour de telles dépenses. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273168_0061
Monaco

Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Sidiki Chérif
OM

L’OM a créé un monstre au mercato

ICONSPORT_257824_0248
OL

L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick

ICONSPORT_274378_0124
ASSE

Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée

Fil Info

14:00
Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !
14:00
L’OM a créé un monstre au mercato
13:40
L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick
13:20
Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée
13:00
L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée
12:40
OM : Marseille copie l'OL et recrute au Real Madrid
12:00
PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe
11:40
Liverpool : Arne Slot a trois GROS matchs pour sauver sa peau

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading