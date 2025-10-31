20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie

En cas de feu vert de la DNCG, l'OL a des idées pour se renforcer. Mais trouver des joueurs capables d'apporter à l'équipe au mois de janvier, n'est clairement pas donné.

En dépit de son début de saison très correct, l’Olympique Lyonnais a montré quelques limites évidentes. Les blessures en attaque contraignent Paulo Fonseca à jouer sur un fil. Et c’est la même chose au milieu de terrain, où Corentin Tolisso enchaine les matchs même s’il ressent des petites gênes, et est parfois contraint de céder sa place. Pas évident d’avoir l’effectif suffisant pour répondre aux attentes avec des moyens financiers limités et des départs majeurs l’été dernier.

L’hiver devrait permettre d’apporter une ou deux retouches, sans ventes majeures à priori. Si l’OL négocie son passage de fin d’automne devant la DNCG. En attaque, la piste menant à Endrick fait forcément saliver, même si le coût sera copieux, surtout pour un joueur simplement prêté.

Dans l’entrejeu, la piste menant à Sebastian Szymański est toujours active. D’autant plus que le Polonais est clairement mis en vente par Fenerbahçe, où le changement d’entraineur lui a coûté sa place. Pour le joueur passé par le Dynamo Moscou et le Feyenoord Rotterdam, l’idée de se relancer dans un grand championnat a du sens. Surtout si c’est pour récupérer du temps de jeu au passage, avec forcément une Coupe du monde possible à disputer en fin de saison.

L’OL avait donc ses chances, même si le prix de départ à 14 millions d’euros avait de quoi inquiéter Michele Kang. Mais selon les informations de la presse turque, Fenerbahçe a bien vu que son milieu offensif avait la cote, et a décidé d’augmenter les prix. Le club d’Istanbul a décidé de demander 20 millions d’euros s’appuyant sur les intérêts de formations venues d’Italie et d’Allemagne.

Si Lyon est toujours dans la liste des destinations possibles, mettre une telle somme n’est pas à l’ordre du jour, et il n’est pas certain que l’OL ait le feu vert de la DNCG pour de telles dépenses.