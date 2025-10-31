OM : Marseille copie l'OL et recrute au Real Madrid

ICONSPORT_237014_0319

L’Olympique de Marseille ne lâche pas le dossier Ceballos. La direction olympienne cherche encore une fois un accord avec le Real Madrid pour le prêt du joueur. Le club de la cité phocéenne est à la lutte avec une autre formation de Liga.
D’un point de vue sportif, l’Olympique de Marseille n’a pas été à la fête cette semaine. Battu par le Racing club de Lens le week-end dernier en Ligue 1, l’OM avait l’occasion de se relancer dès mercredi avec la réception d’Angers. Mais les Olympiens ont été accrochés par les hommes d'Alexandre Dujeux. Bilan : un point récupéré sur six possibles et une occasion ratée de reprendre la tête du championnat. Roberto de Zerbi était furieux après la première mi-temps au Vélodrome ce mercredi soir. L'entraîneur italien a procédé rapidement à des changements au sein de son milieu de terrain. L’OM pourrait en accueillir un nouveau cet hiver afin de renforcer son entrejeu.

L’OM retente le coût Ceballos

Cet été, le club de la cité phocéenne a tenté de récupérer Dani Ceballos en prêt. Mais le joueur avait décliné pour tenter de s’imposer un peu plus au sein du Real Madrid new-look de Xabi Alonso. Mais en cette fête d’Halloween le temps de jeu de l’Espagnol fait peur, seulement 327 minutes disputées cette saison toutes compétitions confondues. Le média Don Balon assure que le joueur est à nouveau prêt à quitter le Real pour gratter du temps de jeu.
L’OM s’est donc positionné pour l’accueillir. La formation olympienne est à la lutte avec le Real Betis. Mais toujours selon Don Balon, Marseille est en pôle position. Le club de la cité phocéenne souhaite réaliser un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain espagnol. Pablo Longoria ne l’a pas perdu de vue et Ceballos a de grandes chances d’être la recrue phare du mercato hivernal marseillais. Une belle initiative pour aider Marseille à être encore plus solide dans l'entrejeu, où O'Riley comme Vermeeren ne parviennent pas à totalement convaincre.

Loading