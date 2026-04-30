Le premier gros coup de l’OL au mercato dévoilé

L'OL donne tout pour aller chercher une place sur le podium qui changerait tout financièrement. Et lui donnerait les moyens de se faire plaisir au mercato, avec un joueur confirmé de Bundesliga dans le viseur.

Engagé dans le sprint final du championnat pour essayer d’aller chercher une place en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se concentre sur les trois gros matchs qu’il reste à disputer. Mais les dirigeants doivent forcément se projeter sur la saison prochaine, afin de poursuivre sur la lancée de l’été dernier. Avec des moyens limités, mais tout de même quelques investissements, ils ont réussi à aller chercher des joueurs comme Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira ou Pavel Sulc, qui ont eu un impact immédiat et assez retentissant sur le jeu de l’OL.

Un international algérien pour 15 ME à Lyon ?

L’idée est donc de continuer sur cette lancée, et de continuer de surprendre avec des joueurs pas forcément connus en France, mais qui pourraient rendre encore plus performante l’équipe de Paulo Fonseca. Et il y a un élément qui convient parfaitement à cette donne : Farès Chaibi. L’ailier algérien de 23 ans brille avec Francfort, où il a déjà disputé 35 matchs cette saison, pour 3 buts marqués et 10 passes décisives. Le joueur révélé à Toulouse a réussi son envol après un transfert à 10 millions d’euros en août 2023. Désormais, sa valeur a grimpé autour de 15 millions d’euros.

Même si l’OL sera limité financièrement et n’a pas encore une visibilité maximale, une qualification européenne est désormais très bien engagée. Et pour compenser de probables grosses ventes, il faudra bien investir. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l’OL fait partie des prétendants principaux à l’international algérien, tout comme Brighton, Brentford et Côme. Des clubs avec des moyens financiers supérieurs, mais Lyon a tout de même un avantage non négligeable. En effet, Farès Chaibi est né dans la cité rhodanienne, et a découvert le football à Lyon. Un retour aux sources est toujours tentant pour un joueur, dont l’envie de s’imposer dans un club qui lui est cher peut compter. Mais pour Francfort, ce sera surtout le prix qui fera la différence, et pour le moment à ce niveau, l’OL n’a pas encore la visibilité et la puissance financière pour faire craquer les clubs de Premier League.