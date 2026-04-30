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Le premier gros coup de l’OL au mercato dévoilé

OL30 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
3
L'OL donne tout pour aller chercher une place sur le podium qui changerait tout financièrement. Et lui donnerait les moyens de se faire plaisir au mercato, avec un joueur confirmé de Bundesliga dans le viseur.
Engagé dans le sprint final du championnat pour essayer d’aller chercher une place en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se concentre sur les trois gros matchs qu’il reste à disputer. Mais les dirigeants doivent forcément se projeter sur la saison prochaine, afin de poursuivre sur la lancée de l’été dernier. Avec des moyens limités, mais tout de même quelques investissements, ils ont réussi à aller chercher des joueurs comme Tyler Morton, Ruben Kluivert, Afonso Moreira ou Pavel Sulc, qui ont eu un impact immédiat et assez retentissant sur le jeu de l’OL.

Un international algérien pour 15 ME à Lyon ?

L’idée est donc de continuer sur cette lancée, et de continuer de surprendre avec des joueurs pas forcément connus en France, mais qui pourraient rendre encore plus performante l’équipe de Paulo Fonseca. Et il y a un élément qui convient parfaitement à cette donne : Farès Chaibi. L’ailier algérien de 23 ans brille avec Francfort, où il a déjà disputé 35 matchs cette saison, pour 3 buts marqués et 10 passes décisives. Le joueur révélé à Toulouse a réussi son envol après un transfert à 10 millions d’euros en août 2023. Désormais, sa valeur a grimpé autour de 15 millions d’euros.

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Même si l’OL sera limité financièrement et n’a pas encore une visibilité maximale, une qualification européenne est désormais très bien engagée. Et pour compenser de probables grosses ventes, il faudra bien investir. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l’OL fait partie des prétendants principaux à l’international algérien, tout comme Brighton, Brentford et Côme. Des clubs avec des moyens financiers supérieurs, mais Lyon a tout de même un avantage non négligeable. En effet, Farès Chaibi est né dans la cité rhodanienne, et a découvert le football à Lyon. Un retour aux sources est toujours tentant pour un joueur, dont l’envie de s’imposer dans un club qui lui est cher peut compter. Mais pour Francfort, ce sera surtout le prix qui fera la différence, et pour le moment à ce niveau, l’OL n’a pas encore la visibilité et la puissance financière pour faire craquer les clubs de Premier League.
F. Chaïbi

F. Chaïbi

FranceFrance Âge 23 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs25
Buts2
Passes décisives9
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

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ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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