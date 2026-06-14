Fofana

OL : Malick Fofana intransférable, Lyon a tranché

OL14 juin , 8:40
parClaude Dautel
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Un an après avoir refusé l'offre d'Everton, Malick Fofana pourrait être retenu par l'Olympique Lyonnais lors du mercato. Après une saison gâchée par une grave blessure à la cheville, le jeune joueur belge n'aurait pas de bon de sortie.
L'annonce samedi de l'offre de 32 millions d'euros transmise par le Bayer Leverkusen pour Afonso Moreira a probablement changé la tournure du mercato lyonnais. Dans un premier temps, l'OL ne souhaitait pas laisser partir le joueur portugais, et privilégiait plutôt les ventes de Tanner Tessmann et Malick Fofana afin de répondre aux exigences financières de la DNCG. Si la cession du joueur américain est toujours dans les tuyaux, celle de Fofana est désormais mise de côté compte tenu de la manne financière susceptible d'arriver avec la cession de Moreira en Bundesliga. Du moins si ce dernier accepte, ce qui n'est pas encore acquis. Pour Malick Fofana, qui envisageait un départ de Lyon cet été, c'est forcément un revirement qui aura du mal à passer, car l'ailier gauche de l'Olympique Lyonnais avait encore une fois des touches très sérieuses en Premier League, confirme Hugo Guillemet.

Pour l'OL, ce sera Moreira OU Fofana

On ne connaît pas les noms des clubs anglais tentés par la signature du joueur belge de 21 ans, mais L'Equipe précise « qu'il y avait des touches concrètes avec plusieurs clubs de Premier League. » L'an dernier, Malick Fofana avait refusé de rejoindre Everton, alors que l'OL avait reçu une grosse offre (36 millions d'euros) du club de Liverpool, et Lyon avait cédé. Mais visiblement l'histoire s'est inversée en 2026. Et cette fois c'est l'Olympique Lyonnais qui pourrait refuser de laisser partir celui qui avait fait une première saison fracassante sous le maillot de Lyon lorsqu'il était arrivé de La Gantoise pour 19,5 millions d'euros.
Car en vendant Alonso Moreira pour 32 millions d'euros, Matthieu Louis-Jean n'aura plus réellement l'obligation de vendre un autre joueur d'un tel niveau de prix. Sauf si Paulo Fonseca veut réellement se séparer en même temps de deux joueurs devenus des chouchous du Groupama Stadium, Malick Fofana, qui a encore deux ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais sera là la saison prochaine pour jouer la Ligue des champions ou l'Europa Ligue.
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Derniers commentaires

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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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