OM : Bruno Genesio l'a réclamé, un renfort dit oui à Marseille

Dans l'attente de la décision de l'UEFA, l'OM n'a toujours pas notifié le départ de Habib Beye, qui aura un coût, et la signature de Bruno Genesio. Mais ce dernier prépare déjà sa venue à Marseille et a obtenu le feu vert d'un renfort qu'il attendait.

Tandis que les dirigeants marseillais attendent désormais pour lundi ou mardi une très probable sanction de l'UEFA, cela bouge tout de même un peu dans les coulisses du club phocéen. Même si, comme l'explique La Provence, Habib Beye prépare la rentrée de l'OM comme si de rien n'était, ce dernier sait que du côté de l'Olympique de Marseille on a déjà négocié la venue de Bruno Genesio. En fin de contrat à Lille, ce dernier va s'engager pour deux ans plus une option pour une saison supplémentaire avec l'OM, Genesio débarquant dans la cité phocéenne avec Jérémie Bréchet et Damien Farbos, ses deux adjoints avec qui il bosse depuis son passage sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Mais, ce dimanche, le quotidien régional annonce que Bruno Genesio vient d'obtenir un nouveau renfort dans son staff.

L'OM fait revenir un vrai spécialiste

En effet, Nicolas Dehon a donné son accord pour être l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique de Marseille. Un poste qu'il avait déjà occupé lorsqu'il travaillait avec Didier Deschamps à l'OM entre 2010 et 2012, les dernières années durant lesquelles l'OM a gagné des titres nationaux. Très proche de Steve Mandanda, Nicolas Dehon a rejoint le Paris Saint-Germain après le départ de Deschamps, puis est passé par Amiens et Nice avant de s'engager au LOSC en juillet 2024. Du côté de Lille, on a proposé au spécialiste des gardiens de but de s'engager pour le long terme, mais après une réflexion approfondie, il a refusé l'offre d'Olivier Létang, préférant suivre Bruno Genesio à Marseille.

Dans la foulée de la réponse négative de Nicolas Dehon, le LOSC a officialisé la venue de Rémy Vercoutre comme entraîneur des gardiens de but, ce dernier travaillant sous les ordres de Davide Ancelotti. Selon La Provence, cette décision de Dehon était attendue car l'OM n'avait plus vraiment de spécialiste à ce poste pourtant crucial. Il ne reste plus qu'à officialiser tout cela, mais pour cela il faut attendre que l'UEFA et la DNCG décident de ce qu'il adviendra de Marseille la saison prochaine.