L'OL se lance sur un défenseur argentin à 3 ME

Déjà tourné vers son mercato estival, l’Olympique Lyonnais a coché le nom d’un latéral gauche argentin. Le club rhodanien apprécie, tout comme Strasbourg, le profil de Mateo Del Blanco.

L’Equipe. Même s’ils ne connaissent pas encore le classement final et que cela déterminera forcément une partie du mercato, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avancent sur plusieurs pistes dans l’optique de la saison prochaine. Le club rhodanien s’est déjà assuré la signature du jeune niçois Kaïl Boudache, lequel devrait parapher son premier contrat pro de 3 ans en faveur de l’OL. En parallèle, les Gones étudient une piste en Argentine selon

Le quotidien national nous apprend que l’Olympique Lyonnais fait partie des trois clubs de Ligue 1 intéressés par Mateo Del Blanco, jeune latéral gauche argentin de 22 ans évoluant à l’Union Santa Fe. Le journaliste Cyril Olivès-Berthet explique que Strasbourg et Toulouse sont également intéressés par ce joueur à fort potentiel et polyvalent, capable de jouer latéral mais également plus haut dans le couloir gauche. Sous contrat avec Santa Fe jusqu’en décembre 2028, il pourrait quitter le club argentin en cas d’offre à 3 millions d’euros, la somme fixée par ses dirigeants.

Strasbourg et Toulouse aussi sur le coup

Un prix abordable pour les clubs de Ligue 1 et qui a donc attiré l’attention de Lyon, Strasbourg et Toulouse. Avec ce potentiel recrutement, l’OL anticiperait le départ en juin 2027 de Nicolas Tagliafico ou viendrait compenser un potentiel transfert d’Abner, qui pourrait ne pas être retenu en cas d’offre cet été. Du côté de Strasbourg, la piste a été activée en raison du manque de solutions au sein de l’effectif de Gary O’Neil, si ce n’est Ben Chilwell.

La question est maintenant de savoir si l’OL, le TFC et le Racing passeront tous les trois à l’offensive dans ce dossier et si oui, quel sera le projet qui aura la préférence de Mateo Del Blanco. Cette piste prouve en tout cas que du côté de l’Olympique Lyonnais, le directeur technique Matthieu Louis-Jean, le directeur général Michael Gerlinger et l’entraîneur Paulo Fonseca sont déjà au travail pour préparer l’effectif de la saison prochaine. Sans que cela dépende à 100% de la position finale de l’OL au classement et de la qualification ou non en Ligue des Champions.