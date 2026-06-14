OM : Papin et Tapie, de poignants aveux

Écarté brutalement de l'Olympique de Marseille par des dirigeants qui ne sont désormais plus là, Jean-Pierre Papin garde cependant une relation éternelle avec le club phocéen. Dans Le Monde, JPP revient notamment sur l'affection qu'il avait pour Bernard Tapie.

Lors de l'enterrement de l'ancien boss de l'OM, en octobre 2021, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille était apparu très ému, lui qui avait été choisi par la famille de Bernard Tapie pour porter le cercueil de l'ancien président de Marseille. Ce dimanche, revenant dans le quotidien Le Monde, sur cette relation très spéciale qu'il avait avec l'homme fort de l'OM dans les années 1990, Jean-Pierre Papin a reconnu qu'il appréciait plus que tout celui qui avait mené le club phocéen vers les sommets européens. Et JPP d'avouer qu'il avait toujours pu compter sur l'aide de Bernard Tapie, même quand les choses allaient moins bien pour lui, ce qui fait toute la différence. Pour l'ancien buteur vedette de Marseille et de la France, la fidélité entre les deux hommes a toujours été forte malgré les années qui passent.

Tapie a été mon père de substitution - Jean-Pierre Papin, ancien buteur de l'OM

« Tapie a été mon père, mon père de substitution. Il m’a beaucoup soutenu affectivement au moment de mon divorce. Il m’a également aidé matériellement en m’avançant une somme rondelette que je n’avais pas payée au fisc, pensant que les impôts étaient prélevés à la source, comme en Belgique, d’où je venais. J’ai gardé le contact avec lui par la suite, en l’appelant notamment pour le soutenir dans ses démêlés avec la justice. A sa mort, j’ai porté son cercueil, comme il l’avait souhaité dans ses derniers vœux. Un vrai moment de solitude », témoigne Jean-Pierre Papin. Un des rares qui n'a pas tourné le dos à Bernard Tapie, même lorsque ce dernier a connu d'énormes soucis avec la justice, que ce soit pour l'affaire VA-OM et ensuite dans le dossier du Crédit Lyonnais.