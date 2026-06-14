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OM : Greenwood menacé par la nouvelle star du Mondial

OM14 juin , 10:00
parEric Bethsy
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Toujours en désaccord avec l’Olympique de Marseille, la Roma commence sérieusement à envisager un échec pour le transfert de Mason Greenwood. En cas d’abandon sur cette piste, le club italien pense à l’international américain Christian Pulisic, très en vue lors du premier match des Etats-Unis dans le Mondial 2026.
A ce rythme, Mason Greenwood ne sera pas la vente attendue avant la fin du mois de juin. L’Olympique de Marseille espère boucler son départ avant la clôture des comptes de la saison. Mais les discussions avec la Roma trainent en longueur. On apprend pourtant via La Repubblica que les Giallorossi ont fait le nécessaire auprès de l’ailier droit. Priorité du club italien, le Marseillais a reçu la promesse d’un salaire annuel compris entre 4,5 et 5 millions d’euros. Les revenus présentés ainsi que l’intérêt du coach Gian Piero Gasperini ont suffi pour convaincre l’Anglais.

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Mais encore faudrait-il que les dirigeants des deux formations parviennent à s’entendre. Depuis plusieurs semaines, le prix fixé par l’Olympique de Marseille à 50 millions d’euros (hors bonus) représente un obstacle majeur. La Roma ne compte pas monter si haut et envisage d’autres solutions. L’une d’entre elles consiste à proposer un prêt avec option d’achat pour Mason Greenwood. Et si cette formule ne convient toujours pas, il sera peut-être temps pour les Italiens de se rabattre sur un autre joueur.
Le quotidien transalpin affirme que la Roma considère Christian Pulisic (27 ans) comme une alternative. Un plan B confirmé par le journaliste Nicolo Schira, lequel ajoute que l’entraîneur romain Gian Piero Gasperini a discuté avec les agents de l’ailier de l’AC Milan. A priori, le transfert du Rossonero coûterait moins cher puisque son contrat expire en 2027, avec une année supplémentaire en option. On parle donc d’une réelle menace pour l’Olympique de Marseille et Mason Greenwood, d’autant que l’international américain vient de crever l’écran pour son premier match au Mondial 2026 contre le Paraguay (4-1).
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