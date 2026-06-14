OL : Le dossier Duranville bloque brutalement

L'OL avance doucement dans son mercato, notamment parce que Lyon doit passer devant la DNCG avant la fin du mois de juin. Cependant, le dossier prioritaire, à savoir la signature de Julien Duranville, connaît un premier gros stop.

L'Equipe, qui précise que dans un premier temps l'OL pensait faire de Julien Duranville le successeur de Malick Fofana. Cependant, ce dernier étant bien parti...pour rester à Lyon puisque c'est désormais Afonso Moreira qui est annoncé sur le départ vers le Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros, Duranville devrait donc remplacer le joueur portugais dans l'effectif de Paulo Fonseca. Cependant, si Hugo Guillemet confirme que l'ailier gauche de 20 ans a déjà donné son accord pour signer à Lyon, le Borussia Dortmund est très loin d'avoir donné son feu vert au départ du joueur belge vers l'OL. Car le BVB souhaite tirer le maximum de la vente de Julien Duranville, même si on est forcément informé de la situation financière de l'Olympique Lyonnais. Révélé en fin de semaine par la presse allemande, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour l'ailier belge du Borussia Dortmund a été confirmé par, qui précise que dans un premier temps l'OL pensait faire de Julien Duranville le successeur de Malick Fofana. Cependant, ce dernier étant bien parti...pour rester à Lyon puisque c'est désormais Afonso Moreira qui est annoncé sur le départ vers le Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros, Duranville devrait donc remplacer le joueur portugais dans l'effectif de Paulo Fonseca. Cependant, si Hugo Guillemet confirme que l'ailier gauche de 20 ans a déjà donné son accord pour signer à Lyon, le Borussia Dortmund est très loin d'avoir donné son feu vert au départ du joueur belge vers l'OL. Car le BVB souhaite tirer le maximum de la vente de Julien Duranville, même si on est forcément informé de la situation financière de l'Olympique Lyonnais.

L'OL ne veut pas dépenser 8ME pour Duranville

Le journaliste de L'Equipe explique que les dirigeants allemands exigent plus de 8 millions d'euros pour céder Julien Duranville, mais que du côté de l'OL on est très loin de vouloir dépenser autant dans ce transfert, contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps. La situation est donc en stand-by, et du côté de l'Olympique Lyonnais, on a refusé de s'exprimer sur ce sujet. Pour le club de Michele Kang, la priorité numéro 1 est de préparer le passage devant la DNCG, dont la date est toujours incertaine, même si ce sera avant le 1er juillet. Autrement dit, l'OL fait passer le message que même si Matthieu Louis-Jean est déjà bien lancé dans le futur mercato de Lyon, il faut d'abord concrétiser une ou des ventes. La DNCG n'apprécierait pas que l'Olympique Lyonnais dépense déjà de l'argent alors qu'aucun joueur n'a été cédé. Les années Textor n'ont pas encore été totalement soldées.