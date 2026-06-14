L'OL tente un gros coup avec Duranville
Julien Duranville bientôt à Lyon

OL : Le dossier Duranville bloque brutalement

OL14 juin , 10:30
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL avance doucement dans son mercato, notamment parce que Lyon doit passer devant la DNCG avant la fin du mois de juin. Cependant, le dossier prioritaire, à savoir la signature de Julien Duranville, connaît un premier gros stop.
Révélé en fin de semaine par la presse allemande, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour l'ailier belge du Borussia Dortmund a été confirmé par L'Equipe, qui précise que dans un premier temps l'OL pensait faire de Julien Duranville le successeur de Malick Fofana. Cependant, ce dernier étant bien parti...pour rester à Lyon puisque c'est désormais Afonso Moreira qui est annoncé sur le départ vers le Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros, Duranville devrait donc remplacer le joueur portugais dans l'effectif de Paulo Fonseca. Cependant, si Hugo Guillemet confirme que l'ailier gauche de 20 ans a déjà donné son accord pour signer à Lyon, le Borussia Dortmund est très loin d'avoir donné son feu vert au départ du joueur belge vers l'OL. Car le BVB souhaite tirer le maximum de la vente de Julien Duranville, même si on est forcément informé de la situation financière de l'Olympique Lyonnais.

L'OL ne veut pas dépenser 8ME pour Duranville

Le journaliste de L'Equipe explique que les dirigeants allemands exigent plus de 8 millions d'euros pour céder Julien Duranville, mais que du côté de l'OL on est très loin de vouloir dépenser autant dans ce transfert, contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps. La situation est donc en stand-by, et du côté de l'Olympique Lyonnais, on a refusé de s'exprimer sur ce sujet. Pour le club de Michele Kang, la priorité numéro 1 est de préparer le passage devant la DNCG, dont la date est toujours incertaine, même si ce sera avant le 1er juillet. Autrement dit, l'OL fait passer le message que même si Matthieu Louis-Jean est déjà bien lancé dans le futur mercato de Lyon, il faut d'abord concrétiser une ou des ventes. La DNCG n'apprécierait pas que l'Olympique Lyonnais dépense déjà de l'argent alors qu'aucun joueur n'a été cédé. Les années Textor n'ont pas encore été totalement soldées.
Articles Recommandés
Brassier ICONSPORT_360621_0044
Rennes

Rennes met deux titulaires en vente au mercato

Davitashvili ICONSPORT_364236_0073 (1)
ASSE

ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive

Valverde ICONSPORT_363019_0149
Mondial 2026

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

ICONSPORT_366590_0290
OL

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Fil Info

15 juin , 9:40
Rennes met deux titulaires en vente au mercato
15 juin , 9:20
ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive
15 juin , 9:00
L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match
15 juin , 8:40
L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros
15 juin , 8:20
Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME
15 juin , 8:15
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 8:00
OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille
15 juin , 7:00
La Suède massacre la Tunisie
15 juin , 7:00
TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Correction c'est 6 mois d'arrêt

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading