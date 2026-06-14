« Le pire Brésil depuis le 7-1 », Ancelotti déjà en danger

La prestation de la Seleçao face au Maroc fait du bruit du côté du Brésil et les choix de Carlo Ancelotti sont désormais contestés. Le technicien italien a déjà perdu un joker dès le premier match.

Le pire Brésil depuis le 7-1 » écrit même O Globo, en référence à la dramatique défaite contre l'Allemagne lors du Mondial 2014. Si les joueurs ne sont pas épargnés, c'est tout de même Carlo Ancelotti qui se fait étriller suite à la prestation relativement indigente de sa formation, laquelle n'a jamais semblé être en mesure de renverser le Maroc, et s'en tire même très bien avec ce score de parité. En faisant venir Carlo Ancelotti du Real Madrid, les dirigeants brésiliens espéraient pouvoir en finir avec les déceptions récentes. Mais le 1-1 contre une solide équipe marocaine a ramené le Brésil à la réalité, à savoir qu'il ne fait plus peur à grand monde. Et quelques heures après la rencontre, les journalistes en sont déjà à rappeler les pires heures de la Seleçao. «» écrit même, en référence à la dramatique défaite contre l'Allemagne lors du Mondial 2014. Si les joueurs ne sont pas épargnés, c'est tout de même Carlo Ancelotti qui se fait étriller suite à la prestation relativement indigente de sa formation, laquelle n'a jamais semblé être en mesure de renverser le Maroc, et s'en tire même très bien avec ce score de parité.

Ancelotti a perdu la totalité de son crédit

« Ibáñez, Igor Thiago et Casemiro ont été désastreux, et j'imagine que les deux premiers ne reviendront pas dans l'équipe, mais c'est l'entrée en jeu de Fabinho qui a stabilisé le milieu de terrain brésilien. Ancelotti aura-t-il le courage de titulariser Fabinho lors du prochain match ? Raphinha mérite-t-il vraiment ce statut d'intouchable ? », fulmine Fernando Kallas, célèbre journaliste brésilien. Se pose aussi la question d'Endrick, resté sur le banc de touche, alors qu'il avait du feu dans les jambes. Mais plus globalement, le coach italien de 67 ans a vécu une sale soirée et semble déjà en danger.

Le Maroc, c'était le Brésil

Pour Gary De Jesus, journaliste brésilien, tout s'est écroulé en 90 minutes. « Après ce match, la lune de miel entre Carlo Ancelotti et le Brésil est terminée. Avant la rencontre face au Maroc, il y avait de l’espoir de voir la Seleçao aller loin dans la compétition. Mais là, ils se sont pris le mur. Ancelotti a raté son grand test, ses choix sont contestés, et les 30 premières minutes lui ont fait très mal. Au Brésil, on disait que le vrai Brésil c’était le Maroc, que l’on pouvait confondre la Seleçao et le Paraguay (...) Les gens disent que si ce n’était pas Ancelotti sur le banc mais un coach brésilien, il se serait fait assassiner », explique notre confrère. O Globo rappelle que pour trouver un Champion du Monde qui a fait un match nul lors du premier match, il faut remonter au Mondial 1982, puisque l'Italie avait fait 0-0 contre la Pologne avant de gagner le titre.