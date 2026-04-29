L'OL va prendre Kaïl Boudache à Nice
Kaïl Boudache vers Lyon

OL : Accord verbal avec une pépite de Nice !

OL29 avr. , 12:40
parClaude Dautel
6
L'OGC Nice a souvent pris des joueurs de l'OL ces dernières années, mais cette fois c'est Lyon qui va aller se servir au sein de l'effectif azuréen.
Agé de 19 ans, Kaïl Boudache n'a toujours pas signé son contrat professionnel avec l'OGC Nice, où il a été formé. Et à en croire L'Equipe, le départ de l'attaquant international français U17 du Gym est désormais acquis ou presque. Faute d'avoir trouvé un accord avec les dirigeants niçois, le natif d'Alès devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Kaïl Boudache a en effet passé sa visite médicale en début de semaine du côté de la capitale des Gaules, et le quotidien sportif ajoute même qu'un accord verbal a été trouvé entre l'OL et l'attaquant niçois. Si rien n'a encore été officiellement signé, la venue de Boudache à l'Olympique Lyonnais paraît donc acquise.

Nice n'a rien proposé de sexy 

Du côté de l'OGC Nice, c'est forcément une déception considérable car depuis le mois de janvier, Kaïl Boudache a eu du temps de jeu en participant à 15 matchs, cumulant 579 minutes. Mais les responsables du club azuréen n'auraient pas soumis à l'entourage du jeune attaquant une offre sportive capable de l'inciter à signer son premier contrat professionnel avec Nice. De quoi pousser Boudache vers un départ une fois la saison terminée. Si l'Olympique Lyonnais tient clairement la corde, il se dit que l'Atalanta Bergame serait également très intéressée par le profil de l'attaquant niçois. En passant déjà sa visite médicale à lyon, Kaïl Boudache a toutefois donné un signe favorable aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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