CdM : L'incroyable Flower of Scotland chanté par tout le stade (vidéo)

La Tartan Army a envahi le stade Foxborough samedi soir à l'occasion du retour de l'Écosse dans le Mondial après 28 ans de disette. Face à Haïti, la formation écossaise a compté sur des dizaines de milliers de supporters et forcément, au moment des hymnes, c'est un incroyable Flower of Scotland qui a résonné comme jamais dans le stade de la banlieue de Boston. Avec une telle force, le onze écossais ne pouvait pas rater ce rendez-vous et s'est imposé 1 à 0. Ceux qui annonçaient des stades à moitié vides peuvent aller se recoucher.