Fabuleux contre le Brésil, Ayyoub Bouaddi donne sa priorité au PSG

Auteur d'un match énorme avec le Maroc face au Brésil, Ayyoub Bouaddi donne déjà le vertige aux dirigeants du LOSC. Les offres vont se multiplier pour le joueur de 18 ans, mais ce dernier donne déjà la priorité au PSG.

Trois semaines après avoir connu sa première sélection avec les Lions de l'Atlas, Ayyoub Bouaddi a rendu une impressionnante copie avec le Maroc samedi soir face au Brésil . Le joueur de Lille est considéré comme la première grosse révélation de ce début de Coupe du Monde, et forcément cela commence déjà à s'agiter autour de son avenir. Lié avec le LOSC jusqu'en 2029, le natif de Senlis pourrait être transféré dès ce mercato estival 2026 avec la certitude pour le club dirigé par Olivier Létang de toucher le pactole. En effet, même si Ayyoub Bouaddi a une valeur estimée à 50 millions d'euros par Transfermarkt, du côté de Sky Sports on affirme que le patron du LOSC ne laissera pas partir sa pépite marocaine à moins de 70 millions d'euros. Un prix fixé avant le Mondial et qui pourrait grimper si Ayyoub Bouaddi continue à briller avec sa sélection nationale.

Ayyoub Bouaddi a fait fort contre le Brésil

Sacha Tavolieri confirme que du côté d'Arsenal, on est très intéressé par le joueur de Lille et du Maroc. Mais notre confrère précise que les Gunners pourraient avoir sur leur route le Paris Saint-Germain, car Ayyoub Bouaddi est lui tenté de rejoindre les champions d'Europe en titre. « Considéré comme l’un des plus grands talents du championnat de France, Bouaddi suscite également un fort intérêt du Paris Saint-Germain. Le joueur conserve d’ailleurs une légère préférence pour le club de la capitale française », précise notre confrère. Et il n'est pas le seul à confirmer que le PSG a un très vif intérêt pour celui qui le mois dernier a finalement choisi de porter le maillot du Maroc, le pays de ses parents, plutôt que celui de la France.

En avril dernier, Abdellah Boulma, journaliste très bien renseigné sur le PSG, avait déjà évoqué ce dossier en affirmant que : « le PSG avance en coulisses sur le dossier Ayyoub Bouaddi. L’intérêt s’est intensifié ces dernières semaines, avec plusieurs prises de renseignements et la présentation d’un projet sportif au joueur du LOSC. » Et ces dernières heures, un insider parisien confirme que si le joueur du LOSC donne sa préférence au Paris Saint-Germain, du côté de son entourage on penche plutôt pour la Premier League. La bataille risque donc d'être intense cet été, surtout si le jeune lillois continue à briller. Du côté du LOSC, Olivier Létang doit se frotter les mains.