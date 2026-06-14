Dembele France

EdF : Face au Sénégal, un cauchemar va hanter les Parisiens

Equipe de France14 juin , 11:30
parEric Bethsy
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Ce samedi, la FIFA a désigné l’arbitre en charge du match entre l’équipe de France et le Sénégal qui se jouera mardi. Il s’agira de l’Australien Alireza Faghani qui représente un très mauvais souvenir pour les joueurs du Paris Saint-Germain.
Le grand rendez-vous approche pour l’équipe de France. Mardi soir, les Bleus entameront leur Coupe du monde 2026 avec une belle affiche contre le Sénégal. C’est sûrement l’une des confrontations les plus attendues dans ce début de compétition, d’où le choix de la FIFA annoncé ce samedi. L’instance internationale a en effet désigné l’arbitre de cette première rencontre du groupe I. Il s’agira de l’Australien Alireza Faghani qui possède une certaine expérience au plus haut niveau.
Cet officiel de 48 ans, assisté par ses compatriotes George Lakrindis et Andrew Lindsay, et par le Suisse-Allemand Sandro Schärer en tant que quatrième arbitre, évolue au niveau international depuis 2008. Le natif de Kashmar (Iran) s’était d’abord distingué dans la première division de son pays natal, avant de s’illustrer en Ligue des Champions asiatique et dans le championnat australien. C’est grâce à ce parcours que l’arbitre international a pu participer à des Coupes du monde, à commencer par l’édition 2014 en tant qu’assistant de réserve, puis en 2018 et en 2022 comme arbitre principal.

Même arbitre, même stade...

Les Bleus les plus expérimentés se souviennent peut-être de cet homme en noir qui les avait dirigés lors du huitième de finale contre l’Argentine (4-3) en Russie, un match durant lequel le jeune Kylian Mbappé avait impressionné le monde entier. C’est donc un bon souvenir pour le capitaine de l’équipe de France, mais certainement pas pour ses coéquipiers qui évoluent au Paris Saint-Germain. En juillet dernier, Alireza Faghani était au sifflet pour la finale de la Coupe du monde des clubs survolée par Chelsea face aux Parisiens (3-0). Titulaires ce jour-là, déjà au MetLife Stadium de New York, Ousmane Dembélé et Désiré Doué n’ont pas pu oublier.
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