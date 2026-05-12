L'arbitrage a fait très mal à l'OL, il est choqué

Défait à Toulouse lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a manqué une belle occasion de garder son destin entre ses mains pour la qualification en Ligue des champions. Un match au cours duquel les Gones peuvent se plaindre légitimement, selon Walid Acherchour.

C'était un match ô combien important, et l' OL est complètement passé à côté. Après quatre victoires consécutives en Ligue 1 qui leur ont permis de retrouver la troisième place du championnat devant le LOSC, les hommes de Paulo Fonseca se sont plantés sur la pelouse du Stadium à Toulouse. Une défaite qui fait mal sur un plan comptable, puisque les Dogues sont repassés devant grâce à leur précieuse victoire à Monaco, mais aussi sur un plan psychologique.

La défaite a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause d'une action litigieuse qui aurait pu coûter un carton rouge à Dayann Methalie à la 42e minute. En tout cas, qui aurait dû coûter un rouge selon Walid Acherchour, lequel estime que l'OL s'est tout simplement fait voler.

L'OL aurait dû jouer en supériorité numérique bien avant

« Le gros couac de ce dimanche, c’est Lyon. C’est un gros flop face à une équipe de Toulouse qui les a très bien maîtrisés et qui a marqué dans des moments clés. Après, les Lyonnais se sont fait voler. Il y a carton rouge tous les jours pour Methalie sur Endrick. Il met un high-kick et je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été revu à la VAR. Mais sinon, l’OL n’a pas été à son niveau. C’est une rechute après avoir mis un pied et deux orteils en Ligue des champions.

Là, ils peuvent perdre la quatrième place et n’ont plus leur destin en main pour la troisième place. S’ils finissent cinquièmes, il y aura beaucoup de frustration. Les Lyonnais avaient une immense opportunité face à un Toulouse dixième… Bon, au passage, Methalie a encore été très fort. C’est un mec qui a une marge de progression de fou. Il n’est qu’à Toulouse », a argumenté le consultant du Winamax FC, visiblement choqué par les décisions arbitrales de cette rencontre.