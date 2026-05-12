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Govou dévoile comment Fonseca plombe l’OL

OL12 mai , 17:00
parGuillaume Conte
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L'OL a manqué le match qu'il ne fallait pas à Toulouse dimanche dernier. Et pour Sidney Govou, l'entraineur portugais ferait bien de changer de comportement s'il veut voir son équipe enfin gagner les matchs décisifs.
L’occasion était trop belle, et l’Olympique Lyonnais l’a clairement gâchée. Ce dimanche soir à Toulouse, en cas de victoire, le club rhodanien s’offrait un billet pour la Ligue des Champions qu’il soit direct ou par le biais des tours préliminaires. Mais au Stadium, l’OL s’est incliné 2-1 et se retrouve à portée de fusil de Rennes, le 5e.
Ancien joueur du grand OL, Sidney Govou ne veut pas trop s’alarmer, estimant que, par rapport aux objectifs initiaux, la saison est d’ores et déjà réussie avec une place en Europa League assurée. Mais la défaite à Toulouse démontre un problème récurrent à Lyon selon lui. Paulo Fonseca et ses adjoints sont en ébullition à chaque gros match ou quand les choses tournent mal, et cela n’aide pas l’équipe à garder son calme et à maitriser les évènements. L’entraineur portugais, dont la faculté à faire progresser les joueurs a souvent été mise en avant, ferait bien de se calmer s’il veut voir son équipe mieux gérer ses matchs.

Fonseca, sa suspension n'a rien changé

« On savait que Toulouse était une équipe costaude, mais j’ai trouvé que l’OL s’est facilement fait ouvrir en deux. L’enjeu dépasse le jeu dans ces moments-là, et Lyon n’a pas forcément les armes car ce n’est pas une équipe mature. Le banc est trop nerveux à ces instants. Il y a de l’énervement inutile, alors qu’il devrait y avoir beaucoup de calme », a livré Sidney Govou dans les colonnes du Progrès.
Une analyse qui a donc aussi valeur de conseil pour le dernier match de la saison face à Lens, où il ne faut pas que l’émotion prenne le pas sur le jeu. « Il reste un dernier match, à domicile face à Lens. Il faudra faire preuve de plus de sérénité, car il peut t’envoyer au paradis ou te donner d’énormes regrets », a prévenu l’ancien attaquant de l’équipe de France, pour qui Paulo Fonseca ne s’est pas calmé malgré sa longue suspension des bancs de bouche l’année dernière.

Ligue 1

17 mai 2026 à 21:00
Olympique Lyonnais
21:00
Lens
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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