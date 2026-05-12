Govou dévoile comment Fonseca plombe l’OL

Quand tu vois les programmes tv tous les soirs , tu te dis que ça va passer avec Ligue 1+ de temps en temps … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Sweet il est bidon ton Yaremchuk purée!! T'as des yeux ou quoi???
Il faudra que toute l’équipe fasse un très gros match, c’est la finale avec un adversaire particulièrement déterminé … 😜🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Insultant ? Non juste bon ne s'écrit pas avec un C, quand le respect est réciproque je converse avec grand plaisir même si les points de vue sont différents
Tout à fait Sid, tout à fait … 👍👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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Très déçu par Fonseca. Tu as la ligue des champions entre tes mains, tu perds à Toulouse et tu te réjouis d ère assuré de faire l' Europa league. T es à l'@OL pas à...Rodez (je n ai rien contre Rodez). Tu dois être ambitieux et te revolter contre cette défaite !!!