26 buts en Ligue 1, ce finisseur fait saliver l’OL

L'OL n'attend pas de savoir quelle sera sa place en fin de saison pour avancer sur le marché des transferts. L'ancien toulousain Thijs Dallinga est ciblé après une première approche cet hiver.

Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais sait qu’il va devoir encore réaliser quelques miracles l’été prochain. Aller chercher des joueurs à la relance est l’un des créneaux de Matthieu Louis-Jean, qui a su dénicher des éléments comme Tyler Morton ou Endrick pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca.

Dallinga, encore jeune mais expérimenté en Ligue 1

En attaque, avec les nombreux départs, prévus ou non, l’OL va avoir besoin de sang neuf. Et quoi de mieux qu’un joueur qui a déjà brillé en Ligue 1 , et qui peine à confirmer de l’autre côté des Alpes. C’est le cas de Thijs Dalinga, qui avait été l’une des très bonnes pioches du Toulouse FC en 2022. Acheté pour 2,5 ME à Groningen, l’attaquant néerlandais avait brillé pendant deux ans, marquant 26 buts en Ligue 1 au total, pour être revendu 16 ME à Bologne.

Mais en Italie, sa réussite n’est plus au rendez-vous. A deux ans de la fin de son contrat, le Néerlandais est poussé dehors. Et le journal local Il Resto Del Carlino évoque ainsi l’intérêt déjà présent depuis le mois de janvier de l’OL, ainsi que de Valence. L’hiver dernier, Lyon avait tenté sa chance avec un prêt comprenant une option d’achat de 15 millions d’euros, sans que cette démarche n’aille au bout.

Relancer un attaquant encore jeune (25 ans) et qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 aurait du sens pour le projet lyonnais. Même si cela pourrait être un peu juste pour répondre aux attentes en cas de qualification en Ligue des Champions. Bologne est en tout cas vendeur, surtout que le club d’Emilie-Romagne souhaite faire de la place pour tenter de faire venir la machine à buts du FC Lorient, Bamba Dieng. L’OL est à l’affût dans ce dossier, même si la position de Thijs Dallinga sur son avenir n’est pour l’heure pas connue.