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26 buts en Ligue 1, ce finisseur fait saliver l’OL

OL12 mai , 9:40
parGuillaume Conte
5
L'OL n'attend pas de savoir quelle sera sa place en fin de saison pour avancer sur le marché des transferts. L'ancien toulousain Thijs Dallinga est ciblé après une première approche cet hiver.
Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais sait qu’il va devoir encore réaliser quelques miracles l’été prochain. Aller chercher des joueurs à la relance est l’un des créneaux de Matthieu Louis-Jean, qui a su dénicher des éléments comme Tyler Morton ou Endrick pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca.

Dallinga, encore jeune mais expérimenté en Ligue 1

En attaque, avec les nombreux départs, prévus ou non, l’OL va avoir besoin de sang neuf. Et quoi de mieux qu’un joueur qui a déjà brillé en Ligue 1, et qui peine à confirmer de l’autre côté des Alpes. C’est le cas de Thijs Dalinga, qui avait été l’une des très bonnes pioches du Toulouse FC en 2022. Acheté pour 2,5 ME à Groningen, l’attaquant néerlandais avait brillé pendant deux ans, marquant 26 buts en Ligue 1 au total, pour être revendu 16 ME à Bologne.
Mais en Italie, sa réussite n’est plus au rendez-vous. A deux ans de la fin de son contrat, le Néerlandais est poussé dehors. Et le journal local Il Resto Del Carlino évoque ainsi l’intérêt déjà présent depuis le mois de janvier de l’OL, ainsi que de Valence. L’hiver dernier, Lyon avait tenté sa chance avec un prêt comprenant une option d’achat de 15 millions d’euros, sans que cette démarche n’aille au bout.
Relancer un attaquant encore jeune (25 ans) et qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 aurait du sens pour le projet lyonnais. Même si cela pourrait être un peu juste pour répondre aux attentes en cas de qualification en Ligue des Champions. Bologne est en tout cas vendeur, surtout que le club d’Emilie-Romagne souhaite faire de la place pour tenter de faire venir la machine à buts du FC Lorient, Bamba Dieng. L’OL est à l’affût dans ce dossier, même si la position de Thijs Dallinga sur son avenir n’est pour l’heure pas connue.
T. Dallinga

T. Dallinga

NetherlandsPays-Bas Âge 25 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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