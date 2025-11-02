ICONSPORT_275555_0010

La Roma prend l'OL à contre-pied

L'OL a sorti les arguments pour convaincre Endrick de signer. Un concurrent à la venue du Brésilien a décidé d'opter pour une tactique différente.
Entré en jeu à 10 minutes de la fin d’un match déjà gagné par le Real Madrid face à Valence ce samedi soir, Endrick ne peut pas se contenter de 10 minutes de jeu tous les trois mois. L’attaquant brésilien est toujours jeune et prometteur, et a besoin qu’on lui fasse confiance pour montrer ses qualités et lancer enfin sa carrière en Europe. Ce ne sera à priori pas à Madrid une fois le mois de janvier lancé, puisque le club espagnol consent à le laisser partir en prêt sec, sans option d’achat.

L'AS Roma appelle le Real Madrid

Les candidats sont de plus en plus nombreux, surtout depuis que l’OL a découvert son jeu en lançant les discussions à la fois avec l’entourage de l’ancien buteur de Palmeiras mais aussi avec Florentino Pérez sur les conditions d’une arrivée d’Endrick. Les clubs anglais et allemands sont sur le qui-vive. Mais selon les indiscrétions de la presse romaine, l’AS Roma est subitement entrée dans la mêlée, demandant directement au Real Madrid les conditions à remplir pour un prêt.
Faire venir un tel joueur, même pour six mois uniquement, a de quoi intéresser des clubs ambitieux dans les différents championnats européens. L’AS Roma a décidé de tenter de boucler directement l’affaire en joignant le Real Madrid plutôt qu’en essayant de convaincre l’entourage d’Endrick. Une stratégie à l’opposée de celle de l’OLympique Lyonnais, qui essaye de séduire le Brésilien pour ensuite avancer plus facilement sur son prêt.

L’avenir dira qui pourra avancer de manière convaincante, mais ce petit jeu risque de durer, car l’ouverture du mercato hivernal ne se fera que dans deux mois. Mais si l’arrivée d’Endrick dans son futur club va inévitablement concerner du très court terme, personne n’a envie de perdre du temps et compte donc profiter du Brésilien dès le 1er janvier 2026 si possible.
