La Roma prend l'OL à contre-pied

L'OL a sorti les arguments pour convaincre Endrick de signer. Un concurrent à la venue du Brésilien a décidé d'opter pour une tactique différente.

Entré en jeu à 10 minutes de la fin d’un match déjà gagné par le Real Madrid face à Valence ce samedi soir, Endrick ne peut pas se contenter de 10 minutes de jeu tous les trois mois. L’attaquant brésilien est toujours jeune et prometteur, et a besoin qu’on lui fasse confiance pour montrer ses qualités et lancer enfin sa carrière en Europe. Ce ne sera à priori pas à Madrid une fois le mois de janvier lancé, puisque le club espagnol consent à le laisser partir en prêt sec, sans option d’achat.

L'AS Roma appelle le Real Madrid

Les candidats sont de plus en plus nombreux, surtout depuis que l’OL a découvert son jeu en lançant les discussions à la fois avec l’entourage de l’ancien buteur de Palmeiras mais aussi avec Florentino Pérez sur les conditions d’une arrivée d’Endrick. Les clubs anglais et allemands sont sur le qui-vive. Mais selon les indiscrétions de la presse romaine, l’AS Roma est subitement entrée dans la mêlée, demandant directement au Real Madrid les conditions à remplir pour un prêt.

Faire venir un tel joueur, même pour six mois uniquement, a de quoi intéresser des clubs ambitieux dans les différents championnats européens. L’AS Roma a décidé de tenter de boucler directement l’affaire en joignant le Real Madrid plutôt qu’en essayant de convaincre l’entourage d’Endrick. Une stratégie à l’opposée de celle de l’OLympique Lyonnais, qui essaye de séduire le Brésilien pour ensuite avancer plus facilement sur son prêt.