OL : En voyage au Maroc, il apprend l'incroyable nouvelle

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est le coeur du réacteur pour le club rhodanien, qui a bien du mal à trouver des pépites capables de succéder à des Lukeba, Barcola ou bien encore Cherki, désormais partis sous d'autres cieux et dont les transferts ont contribué à éviter le fiasco des années Textor. Patron de l'académie lyonnais depuis 2024, un poste qu'il avait récupéré à la demande de Pierre Sage, Johann Louvel est sur un siège éjectable, puisque vendredi L'Equipe a révélé que les dirigeants de l'OL voulaient nommer Christian Bassila, actuellement directeur de l'INF, aux commandes du centre de formation
. Une décision surprise dont l'actuel responsable du centre de formation a pris connaissance alors qu'il était en mission avec son staff loin de Lyon.
Comme l'explique ce dimanche Arnaud Clément dans Le Progrès,
présent au Maroc pour avancer sur un partenariat entre l'Olympique Lyonnais et le club de Tanger, Johann Louvel a appris ce qu'il se tramait à Lyon en lisant l'article du quotidien sportif. « La délégation de l’OL académie est un peu tombée de sa chaise en apprenant que les dirigeants lyonnais visaient une nouvelle tête
», explique notre confrère lyonnais. Malgré cette surprise, l'Olympique Lyonnais est déterminé à mener à son terme ce changement dont l'impact sera majeur. Le quotidien régional précise que ce changement de patron au centre de formation devrait se concrétiser dès le mois de janvier 2026, ce qui laisse un peu de temps pour organiser la passation de pouvoir entre les deux hommes. Pour Johann Louvel, qui avait déjà entamé de gros changements afin de revenir au fameux ADN lyonnais, le choc doit forcément être rude. Mais à l'OL comme ailleurs, il n'y a pas de place pour les sentiments. Ce n'est pas Pierre Sage, viré par John Textor, qui dira le contraire.