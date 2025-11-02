OL : Paulo Fonseca en danger ? Il a déjà un avocat

L'OL doit réagir à Brest ce dimanche après avoir laissé filer un succès 0-3 au Paris FC mercredi. L'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a été jugé responsable de cette débâcle à cause de son coaching frileux. Des critiques excessives pour Clément Grenier.

Les Lyonnais avaient mal à la tête avant d'aborder ce week-end. En effet, l' OL a subi une contre-performance fâcheuse face au Paris FC en milieu de semaine. Les Gones ont concédé le nul 3-3 à Jean-Bouin après avoir mené 0-3 à l'heure de jeu. De quoi perdre deux points et trois places au classement d'un seul coup. Paulo Fonseca a été vite pointé du doigt pour ses changements. L'entraîneur portugais a fait sortir plusieurs de ses attaquants pour des profils plus défensifs. Résultat, Lyon a trop reculé et a craqué devant les attaquants parisiens.

Fonseca, victime du mercato estival de l'OL

De nombreux observateurs mettent en doute la capacité d'adaptation de Paulo Fonseca aux scénarios des matchs. Ils aiment rappeler le Manchester United-OL d'avril dernier en Ligue Europa mais aussi les victoires gâchées au LOSC lors de son passage (2022-2024). Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier s'est voulu bien plus mesuré sur la question. Interrogé par L'Equipe, le consultant de Canal+ excuse même l'entraîneur pour le match du Paris FC. La qualité de son coaching n'est pas en cause, ce sont plutôt les entrants qui le sont. L'OL paye finalement son affaiblissement cet été.

« Quoi qu'il arrive, les choix en cours de match, ce sont les joueurs qui les rendent bons ou pas. Il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, Fonseca, à Lyon, il bricole. Peut-être qu'à Brest, il fera le même coaching qu'au PFC et que ça gagnera. Avec son banc, le problème c'est qu'il fait rentrer des joueurs qui affaiblissent l'équipe mais est-ce qu'il a plus le choix que ça ? », a décrypté l'ancien métronome de l'OL dans le quotidien sportif. Une indulgence d'autant plus logique que Lyon peut monter sur le podium à l'issue du week-end avec un succès à Brest. Un bilan qui serait très honorable pour Fonseca après les péripéties vécues par le club rhodanien l'été dernier.