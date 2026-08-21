La Roma menace l’OL pour Fofana

Fatiguée de devoir attendre les réponses de l’Olympique Lyonnais par rapport au possible transfert de Malick Fofana, l’AS Rome a relancé la piste menant à l’ancien Marseillais de l’Inter, Luis Henrique.

Oui, Malick Fofana dispose potentiellement d’un bon de sortie à l’ OL en vue de la fin du mercato estival, sachant que les Gones ont encore besoin d’encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros pour renflouer les caisses et répondre aux exigences de la DNCG. Mais non, Lyon ne vendra pas son attaquant belge avant la semaine prochaine, et le barrage retour de Ligue des Champions face au Fenerbahçe. Comptant absolument sur son ailier belge pour tenter de valider sa qualification pour la phase régulière de la C1, Lyon n’écoutera pas les offres avant jeudi prochain. Ce qui a le don d’agacer la direction de l’AS Rome, qui voulait recruter Fofana dans les plus brefs délais.

La Roma oublie Malick Fofana

Mais alors que le club de la Louve semblait prêt à poser plus de 30 millions d’euros sur la table des négociations pour faire venir l’attaquant lyonnais, il pourrait bien se tourner vers une autre piste. Selon Sport Mediaset , la Roma a effectivement décidé de réactiver la piste menant à Luis Henrique. Suivi par l’entraîneur Gian Piero Gasperini et le directeur sportif Tony D'Amico depuis plusieurs semaines, le Brésilien serait maintenant ouvert à l’idée de quitter l’Inter, sachant qu’il ne disposera pas d’une place de titulaire à Milan. Autant dire qu’un départ à Rome pourrait tenter l’ancien Marseillais.

Négociations en cours avec Luis Henrique

Au niveau des deux clubs, l’Inter et la Roma sont en discussions sur la base d’un prêt avec obligation d’achat. Mais si Milan réclame une option de 30 millions d’euros, Rome ne voudrait pas monter à plus de 25 ME. Il faut dire que les Giallorossi ont déjà déboursé plus de 120 ME sur ce marché des transferts et que les investissements sont maintenant comptés. En tout cas, le club de la Louve semble pour l’instant mettre Fofana de côté. Ce qui n’est pas pour déplaire aux supporters de Gones, qui aimeraient bien conserver l’ailier belge une saison de plus malgré les obligations financières de l’OL.