OL : Il y a deux joueurs qui inquiètent vraiment Vincent Duluc

Deuxième de Ligue 1 avant de se déplacer vendredi à Lens, l'Olympique Lyonnais a plutôt bien réussi son début de saison en Championnat. Cela n'empêche pas Vincent Duluc d'avoir une profonde inquiétude concernant le poste d'arrière gauche avec deux joueurs à côté de la plaque.

Invité du média Gones Radio, le journaliste de L'Equipe connaissant le mieux l'OL a été interrogé sur l'effectif actuel mis à la disposition de Paulo Fonseca. S'il apprécie les performances de certains joueurs, notamment Loïs Openda, dont il dit qu'il lui rappelle un peu Lisandro, ou bien encore Bidstrup, dont il n'était pourtant pas fan au début, Vincent Duluc admet qu'il y a tout de même un problème majeur dans l'équipe lyonnaise, c'est le poste d'arrière gauche. Pour notre confrère, les deux joueurs en concurrence à cette place ne sont pas réellement du niveau d'un club comme l'Olympique Lyonnais, et cela même s'il y a dedans un vice-champion du monde 2026.

Où est passé Tagliafico ?

Vincent Duluc l'admet, cette équipe lyonnaise a tout de même ce point faible et c'est dommage. « Le poste d’arrière gauche est constamment inquiétant. Que ce soit Abner, défensivement, ou Nicolas Tagliafico qui est revenu dans la Coupe du monde dans un état assez catastrophique. C’est dommage car pour le reste, il y a une vraie équipe qui peut se mêler aux places européennes et peut-être la Ligue des champions », explique le journaliste de L'Equipe. Ce dernier reconnaît qu'il ne s'ennuie pas lorsqu'il regarde les matchs de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il fait à chaque fois.

Pour l'instant, Paulo Fonseca va devoir composer avec son effectif actuel, et si des retouches doivent être faites, elles le seront lors du prochain mercato d'hiver. Nul doute que Matthieu Louis-Jean a lui aussi du voir ce problème récurrent et qu'il a déjà des noms en tête pour venir renforcer la défense de l'OL.