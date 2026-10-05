OL : Il y a deux joueurs qui inquiètent vraiment Vincent Duluc

OL : Il y a deux joueurs qui inquiètent vraiment Vincent Duluc

OL
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Deuxième de Ligue 1 avant de se déplacer vendredi à Lens, l'Olympique Lyonnais a plutôt bien réussi son début de saison en Championnat. Cela n'empêche pas Vincent Duluc d'avoir une profonde inquiétude concernant le poste d'arrière gauche avec deux joueurs à côté de la plaque.
Invité du média Gones Radio, le journaliste de L'Equipe connaissant le mieux l'OL a été interrogé sur l'effectif actuel mis à la disposition de Paulo Fonseca. S'il apprécie les performances de certains joueurs, notamment Loïs Openda, dont il dit qu'il lui rappelle un peu Lisandro, ou bien encore Bidstrup, dont il n'était pourtant pas fan au début, Vincent Duluc admet qu'il y a tout de même un problème majeur dans l'équipe lyonnaise, c'est le poste d'arrière gauche. Pour notre confrère, les deux joueurs en concurrence à cette place ne sont pas réellement du niveau d'un club comme l'Olympique Lyonnais, et cela même s'il y a dedans un vice-champion du monde 2026.

Où est passé Tagliafico ?

Vincent Duluc l'admet, cette équipe lyonnaise a tout de même ce point faible et c'est dommage. « Le poste d’arrière gauche est constamment inquiétant. Que ce soit Abner, défensivement, ou Nicolas Tagliafico qui est revenu dans la Coupe du monde dans un état assez catastrophique. C’est dommage car pour le reste, il y a une vraie équipe qui peut se mêler aux places européennes et peut-être la Ligue des champions », explique le journaliste de L'Equipe. Ce dernier reconnaît qu'il ne s'ennuie pas lorsqu'il regarde les matchs de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il fait à chaque fois.
Pour l'instant, Paulo Fonseca va devoir composer avec son effectif actuel, et si des retouches doivent être faites, elles le seront lors du prochain mercato d'hiver. Nul doute que Matthieu Louis-Jean a lui aussi du voir ce problème récurrent et qu'il a déjà des noms en tête pour venir renforcer la défense de l'OL.
Articles Recommandés
6ac3c1737ffc6
OM

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

France Jeremy Jacquet Forfait De Derniere Minute
Equipe de France

France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

France Belgique Les Compos 20h45 Sur Tf1
Equipe de France

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

Zidane
Equipe de France

TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal
France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute
France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)
TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF
OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux
OM : Manchester City relégué, les Marseillais en rêvent
Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit
OM : Paixao va rester, mais pas trop longtemps

Derniers commentaires

OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux

Un échange avec un arrière gauche lyonnais pourrait faire baisser la note mais il restera toujours le salaire d'Openda si il veut rester à l'OL

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

Zizou c un vrai chimiste en vrai

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Eh Toto, cest un journaliste Espagnol là....ce sont les ESPAGNOLS...Toi comprendre ? Pas de Nasser ici...pas d'armée numerique...que gens qui trouvent kiki absolument IN-SU-POR-TABLE

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

En Espagne Nasser intervient en se faisant appeler Nasserito il a également son armée euh son armada là-bas, il est fort ce Nasserito. Serais tu disponible mercredi soir pour un dîner ? Je pense qu’il est temps que l’on se rencontre tu es un être fascinant.

TV : La Ligue 1 à l’agonie, Canal+ menace de ne jamais revenir

ils tapent du peuple donc les chaines tv ont un lien direct avec le peuple .... On payera plus comme d'hab jusqu"au jour ou le peuple finira par en avoir marre ... et que la goutte d'eau debordera

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading