OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux

Prêté par la Juventus Turin cet été, Loïs Openda réussit ses débuts avec l’Olympique Lyonnais. S’il poursuit sur sa lancée, le Belge pourrait bien convaincre le club rhodanien de conclure son transfert définitif.

Spécialiste des bonnes pioches, l’Olympique Lyonnais a eu du flair avec Loïs Openda. L’attaquant en grande difficulté à la Juventus Turin s’est totalement relancé en prêt avec les Gones. Au niveau des statistiques, ses deux petits buts inscrits ne reflètent pas la qualité de ses performances. L’international belge représente un vrai atout pour sa nouvelle équipe et surprend le journaliste Sacha Tavolieri, qui ne s’attendait pas à un tel rendement.

« Non, sincèrement, je suis très surpris par ses performances, a avoué notre confrère contacté par Tuttojuve. Je sais qu'il a encore beaucoup à prouver cette saison en Ligue 1. C'est vraiment le championnat qui lui convient le mieux et je suis conscient qu'il peut encore progresser avec Paulo Fonseca, surtout en ce qui concerne sa première touche de balle et la précision technique. »

En revanche, le journaliste de Sky Sport CH n’imagine pas Loïs Openda atteindre le niveau nécessaire pour s’imposer chez les Bianconeri. « Je pense qu'il n'est tout simplement pas un joueur à la hauteur d'un grand club comme la Juventus, a estimé l'observateur belge. Son intelligence de jeu, dans le placement, sa lecture tactique et sa technique sont trop limitées pour occuper le poste de numéro 9 à la Juventus. Même sur le plan culturel, son style de jeu n'était pas adapté au football italien. » Si le club turinois parvient à la même conclusion, un transfert définitif l’été prochain n’est pas à exclure.

Un transfert sous conditions

« Oui, je pense qu'il devrait rester à Lyon, car c'est un club qui correspond beaucoup mieux à ses qualités et à sa personnalité, a validé Sacha Tavolieri. Bien évidemment, cela dépendra des résultats sportifs du club : si l'OL réalise une bonne saison en Ligue 1 et parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, il existe un scénario dans lequel ils pourraient présenter une offre pour le recruter définitivement. » Rappelons que le prêt de Loïs Openda ne contient pas d’option d’achat.