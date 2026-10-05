OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux

OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux

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parEric Bethsy
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Prêté par la Juventus Turin cet été, Loïs Openda réussit ses débuts avec l’Olympique Lyonnais. S’il poursuit sur sa lancée, le Belge pourrait bien convaincre le club rhodanien de conclure son transfert définitif.
Spécialiste des bonnes pioches, l’Olympique Lyonnais a eu du flair avec Loïs Openda. L’attaquant en grande difficulté à la Juventus Turin s’est totalement relancé en prêt avec les Gones. Au niveau des statistiques, ses deux petits buts inscrits ne reflètent pas la qualité de ses performances. L’international belge représente un vrai atout pour sa nouvelle équipe et surprend le journaliste Sacha Tavolieri, qui ne s’attendait pas à un tel rendement.
« Non, sincèrement, je suis très surpris par ses performances, a avoué notre confrère contacté par Tuttojuve. Je sais qu'il a encore beaucoup à prouver cette saison en Ligue 1. C'est vraiment le championnat qui lui convient le mieux et je suis conscient qu'il peut encore progresser avec Paulo Fonseca, surtout en ce qui concerne sa première touche de balle et la précision technique. »
En revanche, le journaliste de Sky Sport CH n’imagine pas Loïs Openda atteindre le niveau nécessaire pour s’imposer chez les Bianconeri. « Je pense qu'il n'est tout simplement pas un joueur à la hauteur d'un grand club comme la Juventus, a estimé l'observateur belge. Son intelligence de jeu, dans le placement, sa lecture tactique et sa technique sont trop limitées pour occuper le poste de numéro 9 à la Juventus. Même sur le plan culturel, son style de jeu n'était pas adapté au football italien. » Si le club turinois parvient à la même conclusion, un transfert définitif l’été prochain n’est pas à exclure.

Un transfert sous conditions

« Oui, je pense qu'il devrait rester à Lyon, car c'est un club qui correspond beaucoup mieux à ses qualités et à sa personnalité, a validé Sacha Tavolieri. Bien évidemment, cela dépendra des résultats sportifs du club : si l'OL réalise une bonne saison en Ligue 1 et parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, il existe un scénario dans lequel ils pourraient présenter une offre pour le recruter définitivement. » Rappelons que le prêt de Loïs Openda ne contient pas d’option d’achat.
L. Openda

L. Openda

BelgiumBelgique Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs1
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Friendly International

2026
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Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Saada, sabine arrête ses investissements dans le sport et le cinéma, perdra ses abonnés qui viennent pour ca. Je n'en peux plus de ce type qui croit que canal est indispensable dans cette économie. Mais sinlui n'y va pas, d'autres iront et il ravallera son orgueil mal placé.

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Il est devenu quoi le gamin de 17 ans qui m'avait conquis . Désolé l'homme qu'il est devenu me plait guère .

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Il a raison raison poir Dembele, mais a mon sens, tord pour M Boulard qui, a chaque fois qu'il a été mis en avant et au cœur du projet, a échoué a mener son équipe au bout.

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@Sergio33 : mais pourquoi tout le monde lui tombe dessus a ce joueur EXTRAORDINAIRE, a ce BALLON D'OR en puissance...Partout où il passe, les gens le console et partout ou il passe, chaque fois qu'il est la STARLETTE du club, il perd les titres importants et le chaos se crée autour de lui....Mais POURQUOI ???!

Ligue 1

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