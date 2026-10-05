La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

Parmi les choix forts de sa première liste, Zinédine Zidane s’est notamment attaqué aux latéraux. Le nouveau sélectionneur a repéré une faiblesse dans ces secteurs, d’où l’avertissement lancé à la Fédération Française de Football.

Les défenseurs latéraux, ça fait un petit moment que c'est l'endroit où il manque certains joueurs, même si on a eu de très bons joueurs à ce poste », avait souligné l’ancien entraîneur du Real Madrid après l’annonce de sa liste le mois dernier. C’est pourquoi le coach tricolore ne s’est pas contenté de choix forts. Observateur attentif des Bleus pendant des années, Zinédine Zidane a eu le temps d’identifier une faiblesse persistante. Le sélectionneur de l’équipe de France s’inquiète pour le réservoir sur les côtés de la défense. «», avait souligné l’ancien entraîneur du Real Madrid après l’annonce de sa liste le mois dernier. C’est pourquoi le coach tricolore ne s’est pas contenté de choix forts.

Zinédine Zidane, qui a convoqué Adrien Truffert et le non-spécialiste Andy Diouf à gauche, et le Turinois Pierre Kalulu pour concurrencer Jules Koundé à droite, est allé secouer la Fédération Française de Football. Le journal L’Equipe nous apprend que le technicien a discuté du problème avec le Directeur Technique National Hubert Fournier. Le sélectionneur des Bleus a ainsi demandé au dirigeant de prendre des mesures chez les catégories de jeunes. Très vite, le message a été transmis à Gérald Baticle et à Bernard Diomède qui dirigent respectivement les Espoirs et les U20 français.

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Voilà pourquoi chez les Bleuets, le Lensois Ismaëlo Ganiou a évolué à droite et le Monégasque Christian Mawissa à gauche, alors que les deux défenseurs sont plutôt habitués à jouer en charnière centrale. Bien sûr, leur spécialisation et leur progression à ces postes vont nécessiter du temps. Surtout si le RC Lens et l’AS Monaco continuent de les aligner dans l’axe. Alors en attendant, Zinédine Zidane tentent des paris osés en espérant avancer sur ce chantier déjà dénoncé par son prédécesseur Didier Deschamps.