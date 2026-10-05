La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

Un échange avec un arrière gauche lyonnais pourrait faire baisser la note mais il restera toujours le salaire d'Openda si il veut rester à l'OL
Zizou c un vrai chimiste en vrai
Eh Toto, cest un journaliste Espagnol là....ce sont les ESPAGNOLS...Toi comprendre ? Pas de Nasser ici...pas d'armée numerique...que gens qui trouvent kiki absolument IN-SU-POR-TABLE
En Espagne Nasser intervient en se faisant appeler Nasserito il a également son armée euh son armada là-bas, il est fort ce Nasserito. Serais tu disponible mercredi soir pour un dîner ? Je pense qu’il est temps que l’on se rencontre tu es un être fascinant.
ils tapent du peuple donc les chaines tv ont un lien direct avec le peuple .... On payera plus comme d'hab jusqu"au jour ou le peuple finira par en avoir marre ... et que la goutte d'eau debordera
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
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|2
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|2
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|10
|0
|6
|5
|1
|3
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|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|5
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|1
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|-2
|5
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|1
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|9
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|4
|5
|1
|1
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|4
|11
|-7
|3
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|0
|4
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|8
|-1
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|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Dans le grand chambardement des latéraux, Zidane a des doutes mais une nouvelle certitude : Truffert, l'un des grands gagnants du rassemblement ➡️ l.lequipe.fr/ORW