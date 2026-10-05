La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

Equipe de France
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Parmi les choix forts de sa première liste, Zinédine Zidane s’est notamment attaqué aux latéraux. Le nouveau sélectionneur a repéré une faiblesse dans ces secteurs, d’où l’avertissement lancé à la Fédération Française de Football.
Observateur attentif des Bleus pendant des années, Zinédine Zidane a eu le temps d’identifier une faiblesse persistante. Le sélectionneur de l’équipe de France s’inquiète pour le réservoir sur les côtés de la défense. « Les défenseurs latéraux, ça fait un petit moment que c'est l'endroit où il manque certains joueurs, même si on a eu de très bons joueurs à ce poste », avait souligné l’ancien entraîneur du Real Madrid après l’annonce de sa liste le mois dernier. C’est pourquoi le coach tricolore ne s’est pas contenté de choix forts.
Zinédine Zidane, qui a convoqué Adrien Truffert et le non-spécialiste Andy Diouf à gauche, et le Turinois Pierre Kalulu pour concurrencer Jules Koundé à droite, est allé secouer la Fédération Française de Football. Le journal L’Equipe nous apprend que le technicien a discuté du problème avec le Directeur Technique National Hubert Fournier. Le sélectionneur des Bleus a ainsi demandé au dirigeant de prendre des mesures chez les catégories de jeunes. Très vite, le message a été transmis à Gérald Baticle et à Bernard Diomède qui dirigent respectivement les Espoirs et les U20 français.

Lire aussi

EdF : Ce chouchou de Deschamps accepte la sanction de ZidaneEdF : Ce chouchou de Deschamps accepte la sanction de Zidane
Voilà pourquoi chez les Bleuets, le Lensois Ismaëlo Ganiou a évolué à droite et le Monégasque Christian Mawissa à gauche, alors que les deux défenseurs sont plutôt habitués à jouer en charnière centrale. Bien sûr, leur spécialisation et leur progression à ces postes vont nécessiter du temps. Surtout si le RC Lens et l’AS Monaco continuent de les aligner dans l’axe. Alors en attendant, Zinédine Zidane tentent des paris osés en espérant avancer sur ce chantier déjà dénoncé par son prédécesseur Didier Deschamps.
Articles Recommandés
6ac3c1737ffc6
OM

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

France Jeremy Jacquet Forfait De Derniere Minute
Equipe de France

France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute

France Belgique Les Compos 20h45 Sur Tf1
Equipe de France

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

Zidane
Equipe de France

TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal
France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute
France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)
TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
OL : Il y a deux joueurs qui inquiètent vraiment Vincent Duluc
OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux
OM : Manchester City relégué, les Marseillais en rêvent
Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit
OM : Paixao va rester, mais pas trop longtemps

Derniers commentaires

OL : Openda transféré, c’est dans les tuyaux

Un échange avec un arrière gauche lyonnais pourrait faire baisser la note mais il restera toujours le salaire d'Openda si il veut rester à l'OL

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

Zizou c un vrai chimiste en vrai

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Eh Toto, cest un journaliste Espagnol là....ce sont les ESPAGNOLS...Toi comprendre ? Pas de Nasser ici...pas d'armée numerique...que gens qui trouvent kiki absolument IN-SU-POR-TABLE

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

En Espagne Nasser intervient en se faisant appeler Nasserito il a également son armée euh son armada là-bas, il est fort ce Nasserito. Serais tu disponible mercredi soir pour un dîner ? Je pense qu’il est temps que l’on se rencontre tu es un être fascinant.

TV : La Ligue 1 à l’agonie, Canal+ menace de ne jamais revenir

ils tapent du peuple donc les chaines tv ont un lien direct avec le peuple .... On payera plus comme d'hab jusqu"au jour ou le peuple finira par en avoir marre ... et que la goutte d'eau debordera

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading