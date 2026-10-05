OM : Manchester City relégué, les Marseillais en rêvent

Reconnu coupable d’une centaine d’infractions au fair-play financier de la Premier League, Manchester City risque de lourdes sanctions. La menace sur les Citizens donne des idées aux supporters de l’Olympique de Marseille qui rêvent de récupérer Iliman Ndiaye.

Après un début de saison compliqué, la trêve n’épargne pas non plus l’Olympique de Marseille et ses supporters. Les Marseillais se sont inclinés en amical contre Montpellier (1-0), pendant que plusieurs de leurs internationaux se sont blessés avec leurs sélections respectives. Ces derniers jours, l’un des rares motifs de satisfaction a été donné par Iliman Ndiaye qui a rappelé son attachement au club phocéen. Mieux, le milieu offensif de Manchester City a même ouvert la porte à un retour.

« Les cris des supporters qui me demandent de revenir à l'OM ? Ça fait plaisir, a réagi l’international sénégalais auprès de La Provence. Je ne pense pas que l'histoire soit finie, mais bon, on verra. Je dis ça comme ça, je sais jamais où ça va me mener, en tout cas on verra bien. » Autant dire que sa déclaration n’est pas passée inaperçue. Des fans de l’Olympique de Marseille, qui regrettent son bref passage raté en 2023-2024, imaginent forcément un nouveau chapitre. D’autant que Manchester City pourrait être contraint de libérer des joueurs en cas de lourdes sanctions pour ses 114 infractions aux règles financières de la Premier League.

« Si ton club tombe à cause des magouilles, on te ramène à la maison », a annoncé un supporter olympien, imité par un autre utilisateur du réseau social X. « Iliman, quand Manchester City sera légitimement relégué de quatre divisions, tu pourras rompre ton contrat et rentrer à la maison, a-t-il prédit. Une nouvelle ère s'ouvre à l'OM ; tu pourrais en être l'une des figures de proue. » Encore faudrait-il que l’ancien Marseillais accepte une gigantesque baisse de salaire, ce qui paraît peu probable.