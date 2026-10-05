OM : Paixao va rester, mais pas trop longtemps

OM : Paixao va rester, mais pas trop longtemps

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parJérôme Capton
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Au coeur de toutes les rumeurs lors du mercato d'été, Paixao est finalement resté à l'OM grâce au forcing fait par Bruno Genesio pour le conserver. Mais s'il est heureux d'être resté à Marseille, l'attaquant brésilien admet qu'il ne fera pas de vieux os au Vélodrome.
Resté à Marseille à l'issue d'un mercato estival chaotique, puisque jusqu'au dernier jour son départ a été envisagé, Paixao a évoqué ce lundi sur le site brésilien Camp sa situation à l'Olympique de Marseille. « Ce mercato a été un peu agité, le club mettant tous ses joueurs sur la liste des transferts. Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir. J'ai choisi de rester aussi pour aider mon équipe, car on ne peut pas recruter de nouveaux joueurs », a d'abord rappelé l'attaquant brésilien, recruté un an plus tôt pour 30ME et joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.

Paixao rêve du Brésil et de Premier League

Même s'il affirme ne pas vouloir partir de Marseille, Paixao met toutefois un énorme bémol dans cette même interview. « C'est aussi un rêve de jouer en Premier League », confie Paixao, dont le plan est relativement simple, à savoir réussir une belle saison avec l'Olympique de Marseille, pour que d'autres clubs se manifestent à l'avenir. Le Brésilien précise cependant qu'en cas de départ cela doit être également favorable pour l'OM : « Bien sûr, il faut que ce soit bénéfique pour moi et pour le club. »
Outre la Premier League, l'attaquant de 26 ans reconnaît aussi des contacts entre ses agents et deux clubs brésiliens, Flamengo et Palmeiras. « Aucune proposition concrète n'est arrivée, mais si Dieu le veut, un jour je porterai le maillot de Flamengo », a précisé Paixao. Pour l'instant, Bruno Genesio, qui s'est battu pour convaincre Frank McCourt de ne pas le vendre, espère retrouver le vrai Paixao. Car s'il a été brillant durant les matchs de préparation, l'attaquant est apparu nettement moins décisif depuis le début de la saison de Ligue 1.
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