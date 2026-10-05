Yamal ne veut pas d’Haaland au Barça

Alors que le FC Barcelone tente de s’offrir un avant-centre confirmé, Lamine Yamal s’y oppose. Le Blaugrana conseille plutôt à ses dirigeants de miser sur un talent déjà présent dans l’effectif, à savoir l’Egyptien Hamza Abdelkarim.

L’échec pour Julian Alvarez n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone . Privé de l’attaquant de l’Atlético Madrid, le club catalan a découvert en Raphinha un buteur de classe mondiale. Ce scénario inattendu n’est pas pour déplaire à Lamine Yamal, très complice avec le Brésilien, et persuadé que le Barça n’a pas besoin de renforcer ce poste. Au lieu d’investir massivement sur l’Argentin ou sur Erling Haaland, l’autre cible annoncée, le prodige barcelonais conseille plutôt à ses dirigeants de développer un talent déjà présent dans l’effectif.

Lamine Yamal a effectivement un faible pour Hamza Abdelkarim, affirme El Nacional. Pour le moment, l’avant-centre de 18 ans bénéficie d’une expérience limitée au plus haut niveau. L’international égyptien, qui vient d’ouvrir son compteur en sélection contre le Soudan du Sud (5-0) mardi dernier, ne compte qu’une petite apparition en Liga cette saison. L’entraîneur Hansi Flick l’intègre progressivement au groupe après des performances remarquées pendant la pré-saison. Son temps de jeu va néanmoins augmenter dans les semaines à venir, prédit le quotidien Sport, qui ajoute que le Barça n’a pas prévu de le prêter.

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Cette décision confirme la confiance de la direction qui l’avait d’abord recruté en prêt à Al-Ahly l’hiver dernier, avant de lever l’option d’achat à 1,5 million d’euros (5 M€ bonus compris) et de prolonger son contrat jusqu’en 2030 quelques mois plus tard, histoire de faire passer sa clause libératoire de 15 à 150 millions d’euros. Comme Lamine Yamal, il est clair que le Barça croit au potentiel d’Hamza Abdelkarim même si la présence de Raphinha et de Gabriel Jesus ne lui facilitent pas la tâche.