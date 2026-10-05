Yamal ne veut pas d’Haaland au Barça

Des inconscients au gouvernement. Pas un.pour réfléchir
non parce que je savais pas que c'etait le real qui decider de ce que faisait mbappé de sa vie privé le rapport le voila lol
L'investissement pour le centre d'entrainement est indigne pour les ambitions qu'ils avaient. Ainsi que pour le centre de formation. Ca passe aussi par là, la montée en puissance d'un club.
Cercle vicieux Comme pour les particuliers Plus tout augmente (assurance, mutuelle, essence, ..etc) moins il reste à dépenser CQFD
Il ne partira pas à 15M€ cet hiver alors qu'il peut partir pour 2M€ l'été prochain.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Lamine Yamal x Hamza Abdelkarim