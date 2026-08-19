OL : Fofana bloqué par Lyon, c'est confirmé

Très proche de l’AS Roma selon la presse italienne, Malick Fofana est retenu par l’OL le temps du barrage aller-retour contre Fenerbahçe en Ligue des Champions. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano.

Priorité de l’AS Roma, Malick Fofana est très proche de rejoindre le club italien. Comme annoncé ces derniers jours, un accord a été trouvé entre l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais et le club de la Louve . Certains médias italiens ont même annoncé que les deux clubs avaient trouvé un terrain d’entente pour un prêt payant de 5 millions d’euros avec une option d’achat à 30 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus. Pourtant, l’ancien attaquant de La Gantoise était bien titulaire face à Fenerbahçe mardi soir en barrage aller de Ligue des Champions.

Malgré l’accord quasiment total entre les trois parties pour le départ de Fofana à Rome, l’OL souhaitait compter sur son attaquant de 21 ans pour cette échéance décisive. Fabrizio Romano a confirmé lors d’un podcast avec le journaliste Matteo Moretto que cette double confrontation en Ligue des Champions a un impact direct sur le mercato des Gones. Le spécialiste du mercato l’affirme, aucune avancée significative n’a eu lieu au cours des dernières heures pour faire aboutir ce dossier dans la mesure où l’OL est pleinement concentré sur sa double confrontation face au Fenerbahçe. Malgré sa volonté de partir à Rome, Malick Fofana s’est lui aussi montré très impliqué dans la préparation du match.

Fofana bloqué par l'OL jusqu'au 26 août ?

Cette situation pourrait s’étirer jusqu’au match retour, bloquant au moins provisoirement le transfert du Diable Rouge du côté de Rome. A ce stade, on parle d’un simple report du deal mais il n’est pas certain qu’en Italie, on appréciera de voir le dossier mis en stand-by de cette façon. Au point de faire capoter le transfert de Malick Fofana à la Roma ? Ce n’est pas encore évoqué, mais Lyon prend en tout cas le risque de passer à côté d’une vente colossale à quasiment 40 millions d’euros, notamment en cas de blessure de son ailier belge. La potentielle qualification en Ligue des Champions vaut le coup de prendre le risque aux yeux de la direction lyonnaise.