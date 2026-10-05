Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Saada, sabine arrête ses investissements dans le sport et le cinéma, perdra ses abonnés qui viennent pour ca. Je n'en peux plus de ce type qui croit que canal est indispensable dans cette économie. Mais sinlui n'y va pas, d'autres iront et il ravallera son orgueil mal placé.
Il est devenu quoi le gamin de 17 ans qui m'avait conquis . Désolé l'homme qu'il est devenu me plait guère .
Il a raison raison poir Dembele, mais a mon sens, tord pour M Boulard qui, a chaque fois qu'il a été mis en avant et au cœur du projet, a échoué a mener son équipe au bout.
@Sergio33 : mais pourquoi tout le monde lui tombe dessus a ce joueur EXTRAORDINAIRE, a ce BALLON D'OR en puissance...Partout où il passe, les gens le console et partout ou il passe, chaque fois qu'il est la STARLETTE du club, il perd les titres importants et le chaos se crée autour de lui....Mais POURQUOI ???!
Je le vois bien partir en Turquie ou dans un pays du golf
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Hace unos días, Mourinho dijo en un podcast que los futbolistas no deben esquiar o andar en bicicleta por la posibilidad de una lesión. 🚳 😳 Hoy Mbappé, luego de dejar la concentración de Francia por una lesión, subió una historia andando en bicicleta. 🚴 👀