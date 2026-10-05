Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Liga
parCorentin Facy
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Kylian Mbappé est massivement critiqué en Espagne. Après sa sortie en boite de nuit, le Français s’est posté sur les réseaux sociaux durant une balade à vélo, activité que José Mourinho a interdit à ses joueurs.
La relation devient de plus en plus conflictuelle entre la presse espagnole et Kylian Mbappé. Quelques jours seulement après son départ du rassemblement de l’équipe de France en raison d’une blessure au genou, l’international tricolore a été aperçu en boite de nuit à Paris au bras de sa copine Ester Exposito. Un premier fait divers qui a déplu en Espagne, dont les médias s’indignent en ce début de semaine… pour une balade à vélo.
Kylian Mbappé ne s’en est d’ailleurs pas caché sur les réseaux sociaux, ce qui a déclenché une vive polémique alors que José Mourinho confiait publiquement il y a moins de deux semaines interdire le vélo à ses joueurs afin d’éviter de potentielles chutes et des graves blessures. Cette sortie VTT de Kylian Mbappé est la goutte de trop pour le journaliste Antonio Romero de la Cadena SER.
« Mbappé se prend pour la star du Real Madrid. Il se croit tout permis. Comme personne au club ne le contredit et qu’on se moque même de ses frasques, il se sent plus puissant. Ses six derniers mois de la saison dernière ont été embarrassants. Il doit faire attention à son comportement. Je commence à douter de son intelligence » a lancé le journaliste espagnol, très critique à l’égard du Français, avant de poursuivre.

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« Mbappé ne pourra jamais diriger le vestiaire du Real. Il n’a pas la personnalité pour ça. Il faudrait que quelqu’un lui dise ‘Ici ce n’est pas le Mbappé FC, c’est le Real Madrid’. Tu es le joueur le mieux payé de l’équipe, tu es là depuis deux ans et nous n’avons remporté aucun titre. Tu ne peux pas te permettre une telle exposition médiatique… Il ne pense qu’à lui, et il n’a absolument aucune empathie pour les supporters du Real Madrid » regrette Antonio Romero, très fâché à l’encontre d’un Kylian Mbappé de plus en plus attaqué par les journalistes qui suivent au quotidien le club de la Casa Blanca.
Le divorce semble de plus en plus clair entre le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et la presse espagnole. La question est maintenant de savoir jusqu’à quand cette situation peut durer.
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Saada, sabine arrête ses investissements dans le sport et le cinéma, perdra ses abonnés qui viennent pour ca. Je n'en peux plus de ce type qui croit que canal est indispensable dans cette économie. Mais sinlui n'y va pas, d'autres iront et il ravallera son orgueil mal placé.

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Il est devenu quoi le gamin de 17 ans qui m'avait conquis . Désolé l'homme qu'il est devenu me plait guère .

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Il a raison raison poir Dembele, mais a mon sens, tord pour M Boulard qui, a chaque fois qu'il a été mis en avant et au cœur du projet, a échoué a mener son équipe au bout.

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

@Sergio33 : mais pourquoi tout le monde lui tombe dessus a ce joueur EXTRAORDINAIRE, a ce BALLON D'OR en puissance...Partout où il passe, les gens le console et partout ou il passe, chaque fois qu'il est la STARLETTE du club, il perd les titres importants et le chaos se crée autour de lui....Mais POURQUOI ???!

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Je le vois bien partir en Turquie ou dans un pays du golf

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