L’OL augmente le prix de Fofana, l’accord avec Rome explose

Malgré un accord annoncé à 40 millions d’euros avec l’AS Roma, le transfert de Malick Fofana est pour l’instant en stand-by. L’OL veut le conserver jusqu’au barrage retour contre Fenerbahçe et peut-être davantage.

Il y a quelques jours, le départ de Malick Fofana à l’AS Roma semblait quasiment acté. Fabrizio Romano annonçait notamment l’existence d’un accord entre l’attaquant belge de l’OL et le club de la Louve. Les négociations étaient aussi très avancées entre Lyon et Rome au point d’aboutir à un accord quasiment ficelé pour un prêt payant de 5 millions d’euros, une option d’achat à 30 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus. Reste que du côté de l’OL, on souhaite conserver Malick Fofana pour la double-confrontation face à Fenerbahçe en barrage aller-retour de Ligue des Champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe apporte plusieurs précisions sur le cas de l’ailier passé par La Gantoise. Le quotidien national confirme d’abord que pour l’OL, « aucun départ n’est envisageable avant le barrage retour » face aux Turcs, bloquant ainsi le deal jusqu’à mercredi. De plus, l’OL aurait augmenté le prix de Malick Fofana, faisant exploser l’accord avec Roma à 40 millions d’euros bonus compris. Matthieu Louis-Jean souhaiterait à présent 45 millions d’euros pour accepter un départ de son attaquant de 21 ans.

Surtout, l’Olympique Lyonnais commence à sérieusement étudier la possibilité… de garder Malick Fofana. Car pour le club rhodanien, il existe une possibilité d’atteindre ses objectifs financiers en vendant un autre joueur, Pavel Sulc par exemple, pour environ 20 millions d’euros. Paulo Fonseca serait bien plus enclin à se séparer du Tchèque, moins indispensable après le recrutement de Loïs Openda au poste d’avant-centre, plutôt que de sacrifier un diamant brut tel que Malick Fofana.

On apprend par ailleurs que Roc Nation, qui représente les intérêts de l’ailier belge, « souhaite capitaliser sur le départ de Fofana et fait futier des informations contradictoires. Elle a notamment communiqué via Fabrizio Romano ». Reste que pour la direction lyonnaise, la prudence reste de mise car dans l’entourage du joueur, un départ est bel et bien envisagé d’ici la fin de l’été. Une fois le barrage retour de Ligue des Champions passé, tout devrait s’accélérer quant à l’avenir de Malick Fofana. Avec aujourd’hui une probabilité à 50-50 qu’il parte de Lyon ou qu’il reste une année de plus.