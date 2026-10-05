France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

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Equipe de France
parJérôme Capton
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OM : Paixao va rester, mais pas trop longtemps

Moi je dirais Première League. Encore trop jeune pour aller dans un pays du golf et il a des capacités physiques je pense pour s'imposer dans un club milieu de tableau / haut de tableau anglais.

TV : La Ligue 1 à l’agonie, Canal+ menace de ne jamais revenir

Saada, sabine arrête ses investissements dans le sport et le cinéma, perdra ses abonnés qui viennent pour ca. Je n'en peux plus de ce type qui croit que canal est indispensable dans cette économie. Mais sinlui n'y va pas, d'autres iront et il ravallera son orgueil mal placé.

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

Il est devenu quoi le gamin de 17 ans qui m'avait conquis . Désolé l'homme qu'il est devenu me plait guère .

La Zidane mania, un journaliste vedette n'en peut plus

Il a raison raison poir Dembele, mais a mon sens, tord pour M Boulard qui, a chaque fois qu'il a été mis en avant et au cœur du projet, a échoué a mener son équipe au bout.

Mbappé « se croit tout permis », l’Espagne le détruit

@Sergio33 : mais pourquoi tout le monde lui tombe dessus a ce joueur EXTRAORDINAIRE, a ce BALLON D'OR en puissance...Partout où il passe, les gens le console et partout ou il passe, chaque fois qu'il est la STARLETTE du club, il perd les titres importants et le chaos se crée autour de lui....Mais POURQUOI ???!

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