France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

TV : La Ligue 1 à l’agonie, Canal+ menace de ne jamais revenir

Saada, sabine arrête ses investissements dans le sport et le cinéma, perdra ses abonnés qui viennent pour ca. Je n'en peux plus de ce type qui croit que canal est indispensable dans cette économie. Mais sinlui n'y va pas, d'autres iront et il ravallera son orgueil mal placé.