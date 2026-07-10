Nantes refuse 23 ME pour Abline et accueille Corredor

Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts et notamment sur le poste d’avant-centre. Killian Corredor va rejoindre les Canaris, où il va remplacer Matthis Abline, dont le départ se dessine de plus en plus.

Malgré sa relégation en Ligue 2, le FC Nantes a bien l’intention de se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Les Canaris sont notamment en passe de réaliser un gros coup dans le secteur offensif. A la lutte avec l’AS Saint-Etienne pour la venue de l’attaquant français Killian Corredor, le pensionnaire de la Beaujoire va bien rafler la mise . L’Equipe confirme que tout est en place pour la venue de l’attaquant de Darmstadt, auteur de 13 buts lors des deux dernières saisons en Allemagne.

Un joli coup des Nantais sur le mercato alors que l’ASSE avait également fait du joueur formé à Rodez sa priorité pour le poste d’avant-centre. A Nantes, Killian Corredor est amené à remplacer Matthis Abline. Même s’il n’est pas encore parti, l’international espoirs français ne devrait pas faire de vieux os à Nantes. Et pour cause, L’Equipe révèle ce vendredi que le Paris FC a formulé une offre d’un montant de 23 millions d’euros à Nantes pour s’attacher l’ancien attaquant du Stade Rennais et du SCO Angers. Une proposition rejetée par Waldemar Kita, toujours aussi gourmand pour le transfert de Matthis Abline malgré la relégation du FCN.