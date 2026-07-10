Nantes refuse 23 ME pour Abline et accueille Corredor

Nantes refuse 23 ME pour Abline et accueille Corredor

FC Nantes10 juil. , 18:00
parCorentin Facy
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Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts et notamment sur le poste d’avant-centre. Killian Corredor va rejoindre les Canaris, où il va remplacer Matthis Abline, dont le départ se dessine de plus en plus.
Malgré sa relégation en Ligue 2, le FC Nantes a bien l’intention de se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Les Canaris sont notamment en passe de réaliser un gros coup dans le secteur offensif. A la lutte avec l’AS Saint-Etienne pour la venue de l’attaquant français Killian Corredor, le pensionnaire de la Beaujoire va bien rafler la mise. L’Equipe confirme que tout est en place pour la venue de l’attaquant de Darmstadt, auteur de 13 buts lors des deux dernières saisons en Allemagne.
Un joli coup des Nantais sur le mercato alors que l’ASSE avait également fait du joueur formé à Rodez sa priorité pour le poste d’avant-centre. A Nantes, Killian Corredor est amené à remplacer Matthis Abline. Même s’il n’est pas encore parti, l’international espoirs français ne devrait pas faire de vieux os à Nantes. Et pour cause, L’Equipe révèle ce vendredi que le Paris FC a formulé une offre d’un montant de 23 millions d’euros à Nantes pour s’attacher l’ancien attaquant du Stade Rennais et du SCO Angers. Une proposition rejetée par Waldemar Kita, toujours aussi gourmand pour le transfert de Matthis Abline malgré la relégation du FCN.

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Le quotidien national croit savoir que le board nantais réclame 30 millions d’euros plus des bonus pour Abline. Nantes espère que des clubs de Premier League se positionneront pour faire grimper les enchères. Monaco est également sur les rangs mais n’a pour l’instant pas revu à la hausse sa première proposition -rejetée- d’un montant de 17 millions d’euros plus des bonus. Matthis Abline ne connaît donc pas encore sa future destination, mais sa cote reste élevée sur le marché en dépit d’une saison décevante à 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026.
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