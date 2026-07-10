EdF : Manu Koné tonitruant, Deschamps l'envoie sur le banc

EdF : Manu Koné tonitruant, Deschamps l'envoie sur le banc

Equipe de France10 juil. , 19:30
parCorentin Facy
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Titulaire pour la quatrième fois du Mondial face au Maroc jeudi soir, Manu Koné a livré une performance remarquée. En grande forme, le milieu de terrain de Rome a cependant de fortes chances de retrouver le banc en demi-finale.
Même s’il n’a pas démarré la Coupe du monde avec un statut de titulaire, Manu Koné est un élément qui a pris de l’importance au fil des semaines au sein de l’équipe de France. Utilisé en phase de poule pour faire souffler Aurélien Tchouaméni puis Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l’AS Roma a compensé face au Paraguay et contre le Maroc la blessure à la cuisse du Madrilène. Manu Koné, qui bénéficie de la confiance de Didier Deschamps et de son staff, a parfaitement répondu aux attentes au point d’être jeudi en quart de finale l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse.
Pas loin de crever l’écran, l’ancien Toulousain a-t-il gagné suffisamment de points pour démarrer la demi-finale contre le vainqueur de Belgique-Espagne, même en cas de retour d’Aurélien Tchouaméni, qui devrait pouvoir tenir sa place ? A en croire les dernières indiscrétions de RMC, la réponse est non. La radio affirme que malgré son comportement exemplaire et ses performances tonitruantes, Manu Koné n’a pas bousculé la hiérarchie dans l’esprit du staff. Didier Deschamps l’adore, mais le sélectionneur conserve une confiance infinie et absolue au duo composé d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot. Si le Madrilène est à 100% mardi pour la demi-finale, il va donc démarrer au côté de Rabiot.

Deschamps attend le retour de Tchouaméni

« Mais pas de quoi susciter des tensions entre les deux joueurs, très proches et qui ont d'ailleurs le même agent » explique par ailleurs Fabrice Hawkins au sujet de Koné et de Tchouaméni. L’ambiance est seine au sein du groupe France et la concurrence entre Barcola et Doué le confirme également. Même s’ils alternent depuis le début de la compétition sur le poste d’ailier gauche, les deux Parisiens s’entendent à merveille et se poussent mutuellement vers le haut comme ils le font en club. Une ambiance idéale qui permet à Didier Deschamps d’effectuer ses choix dans la sérénité. Espérons que ça dure pour une équipe de France que le monde entier voit de plus en plus forte, au point d’être désormais la nation favorite pour le titre dans dix jours.

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il faudrait avoir ce 9 ou un autre rapidement .

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Le joueur de l'équipe de France c'est battu contre Adrien Rabiot ? Lol , ils l'ont virés car il est schyzo en fait ? Il se tape tout seul ? Ah moins qu'une fois de plus vous vous êtes plantez, je pense que c'est ça.

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Je n'ai pas vu du tout du "bordel" bien au contraire, de la bonne ambiance entre Français et Marocains👍

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Ah mon Stig tu avais raison depuis le debut sur Longoria, vous auriez du le virer en 2023 quand il a fait tout son cirque en debut de saison utilisant Marcelino comme fusible...

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Et l’autre merde de Longoria qui vient t’expliquer qu il a jamais vu de toute sa vie une altercation aussi violente et sanglante…quel club de pitres

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