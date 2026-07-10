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Espagne-Belgique : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202610 juil. , 19:32
parCorentin Facy
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Quart de finale du Mondial 2026
Espagne : Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal 
Belgique : Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, De Bruyne, Tielemans, Doku, De Ketelaere, Trossard
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il faudrait avoir ce 9 ou un autre rapidement .

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Le joueur de l'équipe de France c'est battu contre Adrien Rabiot ? Lol , ils l'ont virés car il est schyzo en fait ? Il se tape tout seul ? Ah moins qu'une fois de plus vous vous êtes plantez, je pense que c'est ça.

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Je n'ai pas vu du tout du "bordel" bien au contraire, de la bonne ambiance entre Français et Marocains👍

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Ah mon Stig tu avais raison depuis le debut sur Longoria, vous auriez du le virer en 2023 quand il a fait tout son cirque en debut de saison utilisant Marcelino comme fusible...

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Et l’autre merde de Longoria qui vient t’expliquer qu il a jamais vu de toute sa vie une altercation aussi violente et sanglante…quel club de pitres

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