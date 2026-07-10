Deux clubs anglais bataillent, l’OL adore ça

Déterminé à rejoindre les Gunners, Bruno Guimarães attend un accord entre Newcastle et Arsenal. Les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre sur l’indemnité de transfert. Un dossier que l’Olympique Lyonnais suit avec attention en raison d’un pourcentage négocié sur la plus-value de son ancien milieu.

Dans une période aussi difficile, toutes les recettes sont bonnes à prendre pour l’Olympique Lyonnais . Le club de Michele Kang reste dans le collimateur de la DNCG qui continue d’encadrer sa masse salariale. Comme le gendarme financier, la direction rhodanienne serait donc ravie d’assister à un gros transfert de Bruno Guimarães. Rappelons que l’ancien Gone avait été vendu à Newcastle en janvier 2022 pour 50 M€ bonus compris, plus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

L’heure de repasser à la caisse approche pour les Magpies qui négocient le départ du Brésilien vers Arsenal. A peine sorti du Mondial 2026, le milieu de la Seleção tente de forcer la séparation. Bruno Guimarães s’est déjà entendu avec les Gunners sur le plan contractuel et attend maintenant un accord entre les deux clubs. Le problème, c’est qu’un terrain d’entente n’est absolument pas d’actualité. L’offre du champion d’Angleterre estimée à 70 M€ a été refusée. Mais la presse anglaise y voit surtout une manière de réclamer davantage d’argent.

Un joli bonus pour l'OL

Les Magpies aimeraient se rapprocher des 115 millions d’euros obtenus de la part de Tottenham pour le récent transfert de Sandro Tonali. Il est vrai qu’après cette opération, plus les 70 M€ (hors bonus) versés par le FC Barcelone pour Anthony Gordon, Newcastle n’a pas un besoin urgent de vendre même si le contrat de son joueur expire en 2028. Le 12e de Premier League la saison dernière pourrait bien obliger Arsenal à miser gros. Et ainsi faire le bonheur de l’Olympique Lyonnais qui peut récolter jusqu’à 13 M€ en cas de transfert de Bruno Guimarães à 115 M€.