Deux clubs anglais bataillent, l’OL adore ça

C'est franco-français ça de se plaindre de tout, tout le temps. C'en devient ridicule.
Kékidi ?
Désolé, je ne comprends pas ton dialecte.
Les reseaux sociaux sont le fleau de notre epoque.
Les gens sont méchants gratuitement et jamais content. On une fraude a la tete de l'état depuis 10 ans qui a ete elu par + de 50 % des inscrits pas 1 fois mais 2 fois. Et ils samusent a perdre leurs temps dans des critiques destructrice pour un jeune ancien footballeur qui découvre le métier de commentateur pendant une couoe du monde dans lesquelles ses amis et ancien coéquipiers participent.
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