Deux clubs anglais bataillent, l’OL adore ça
Bruno Guimaraes

Deux clubs anglais bataillent, l’OL adore ça

OL10 juil. , 15:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Déterminé à rejoindre les Gunners, Bruno Guimarães attend un accord entre Newcastle et Arsenal. Les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre sur l’indemnité de transfert. Un dossier que l’Olympique Lyonnais suit avec attention en raison d’un pourcentage négocié sur la plus-value de son ancien milieu.
Dans une période aussi difficile, toutes les recettes sont bonnes à prendre pour l’Olympique Lyonnais. Le club de Michele Kang reste dans le collimateur de la DNCG qui continue d’encadrer sa masse salariale. Comme le gendarme financier, la direction rhodanienne serait donc ravie d’assister à un gros transfert de Bruno Guimarães. Rappelons que l’ancien Gone avait été vendu à Newcastle en janvier 2022 pour 50 M€ bonus compris, plus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.
L’heure de repasser à la caisse approche pour les Magpies qui négocient le départ du Brésilien vers Arsenal. A peine sorti du Mondial 2026, le milieu de la Seleção tente de forcer la séparation. Bruno Guimarães s’est déjà entendu avec les Gunners sur le plan contractuel et attend maintenant un accord entre les deux clubs. Le problème, c’est qu’un terrain d’entente n’est absolument pas d’actualité. L’offre du champion d’Angleterre estimée à 70 M€ a été refusée. Mais la presse anglaise y voit surtout une manière de réclamer davantage d’argent.

Un joli bonus pour l'OL

Les Magpies aimeraient se rapprocher des 115 millions d’euros obtenus de la part de Tottenham pour le récent transfert de Sandro Tonali. Il est vrai qu’après cette opération, plus les 70 M€ (hors bonus) versés par le FC Barcelone pour Anthony Gordon, Newcastle n’a pas un besoin urgent de vendre même si le contrat de son joueur expire en 2028. Le 12e de Premier League la saison dernière pourrait bien obliger Arsenal à miser gros. Et ainsi faire le bonheur de l’Olympique Lyonnais qui peut récolter jusqu’à 13 M€ en cas de transfert de Bruno Guimarães à 115 M€.
Articles Recommandés
Om Marseille Valide Un Depart A 8 Me
OM

OM : Marseille valide un départ à 8 ME

Un Transfert De Monaco Au Psg Ce Nest Pas Akliouche
PSG

Un transfert de Monaco au PSG, ce n’est pas Akliouche !

Deux Recrues En Deux Jours Lasse Affole La Ligue 2
ASSE

Deux recrues en deux jours, l’ASSE affole la Ligue 2

Umtiti
Equipe de France

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Fil Info

10 juil. , 14:30
OM : Marseille valide un départ à 8 ME
10 juil. , 14:00
Un transfert de Monaco au PSG, ce n’est pas Akliouche !
10 juil. , 13:30
Deux recrues en deux jours, l’ASSE affole la Ligue 2
10 juil. , 13:00
EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue
10 juil. , 12:40
L’OL l’a bien aidé, il va prolonger
10 juil. , 12:20
Albert Gudmundsson, le pari risqué de l'OM en attaque
10 juil. , 12:00
Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent
10 juil. , 11:40
210 ME en urgence, le Barça s'enfonce encore
10 juil. , 11:20
Paris Sportifs : Espagne-Belgique, gagnez 240 euros sans risque

Derniers commentaires

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

C'est franco-français ça de se plaindre de tout, tout le temps. C'en devient ridicule.

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Kékidi ?

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Désolé, je ne comprends pas ton dialecte.

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Les reseaux sociaux sont le fleau de notre epoque.

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Les gens sont méchants gratuitement et jamais content. On une fraude a la tete de l'état depuis 10 ans qui a ete elu par + de 50 % des inscrits pas 1 fois mais 2 fois. Et ils samusent a perdre leurs temps dans des critiques destructrice pour un jeune ancien footballeur qui découvre le métier de commentateur pendant une couoe du monde dans lesquelles ses amis et ancien coéquipiers participent.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading