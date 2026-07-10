OM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirme
Pierre-Emerick Aubameyang

OM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirme

OM10 juil. , 19:00
parQuentin Mallet
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Poussé vers la sortie par la direction de l'OM qui cherche à alléger drastiquement sa masse salariale, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu en Turquie. L'entraîneur du Corum FK a d'ailleurs donné des nouvelles de l'opération.
Ce serait un euphémisme d'affirmer simplement que l'OM a besoin de vendre. Les finances du club phocéen sont à un point critique et le nouvel organigramme, porté par Stéphane Richard à la présidence et Grégory Lorenzi à la direction sportive, a un très gros chantier devant lui. L'objectif de cet été est de vendre urgemment des joueurs afin de libérer de la masse salariale et faire rentrer des sous dans les caisses.
Un enjeu clair et une action qui l'est tout autant : personne n'est considéré comme intransférable. Pas même Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant irréprochable sur de nombreux points malgré son âge. Son seul défaut ? Son salaire colossal qui pousse la direction à le vendre cet été avant la fin de son contrat.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

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Aubameyang vers la Turquie, ça discute

Aux dernières nouvelles, l'OM discute avec le promu turc du Corum FK au sujet d'un transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur, lui, a déjà donné son accord sur la base salariale et s'attend clairement à un départ vers la SüperLig. Interrogé sur ce sujet, Ugur Uçar, l'entraineur de Corum, a livré quelques détails sur une opération qu'il ne nie pas. « Nous avons quelques noms en tête. Aubameyang ? Il a réalisé une très bonne saison à Marseille l'an dernier. Sa carrière parle d'elle-même ; si le transfert se concrétise, il pourrait devenir un leader pour l'équipe », a déclaré le technicien turc de 37 ans dans des propos relayés par Fanatik.
Pour rappel, l'OM demande la modique somme de 1,5 million d'euros pour laisser partir son attaquant dès cet été. Si le montant est faible en l'état, son départ permettra surtout d'alléger drastiquement la masse salariale puisqu'à ce jour, Pierre-Emerick Aubameyang touche plus de 4,5 millions d'euros brut par an.
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