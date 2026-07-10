PSG : Le maillot extérieur fait exploser la boutique

Le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain fait carton plein avant même le début de la prochaine saison. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse de 67% par rapport à la collection extérieure de la saison dernière.

Le Paris Saint-Germain est sur un véritable nuage depuis deux ans. Le club de la capitale a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions et génère un engouement global massif grâce à un esprit remarquable, une identité de jeu dans laquelle beaucoup se retrouvent et une grosse faculté à fédérer même au-delà des frontières franciliennes.

Forcément, une telle unanimité se ressent dans les chiffres. Après avoir généré 847 millions d'euros lors de la saison 2024-2025 et battu un record dans son histoire, le PSG rencontre d'autres bonnes nouvelles en marge du prochain exercice avec une augmentation colossale des ventes de son maillot extérieur 2026-2027.

Le PSG explose ses ventes de maillots

En effet, comme l'a relayé Sportune, le Paris Saint-Germain a confirmé une augmentation de 67% de la vente de sa collection de maillot extérieur pour la prochaine saison. Plusieurs raisons peuvent expliquer un tel phénomène, à commencer par l'identité même du maillot. Cette tunique qui sera utilisée pour les matchs à l'extérieur est une référence au célèbre design Hechter avec la bande verticale au milieu. En outre, le club a probablement profité de l'engouement généré par sa campagne de médiatisation dans laquelle sont apparus Kim Kardashian ou encore le rappeur Gazo.

Le maillot du Paris Saint-Germain est devenu, avec le temps, une forme de mode qui va au-delà du côté sportif. Nombreux sont ceux qui se servent des tuniques parisiennes comme objet lifestyle. D'où l'intérêt de réaliser, à l'instar de ce maillot extérieur pour la saison prochaine, des modèles particulièrement attractifs aussi bien pour les suiveurs du club que pour les non initiés.