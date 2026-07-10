L’OL l’a bien aidé, il va prolonger

L’OL l’a bien aidé, il va prolonger

OL10 juil. , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL en rêvait pour compléter son milieu de terrain de manière intelligente au mercato, mais Oussama Targhalline a pris la direction inverse cet été.
Le championnat néerlandais fait partie des territoires qui plaisent à l’Olympique Lyonnais. De nombreux joueurs d’Eredivisie étaient dans le viseur de l’OL, même si cela s’est calmé maintenant que le club rhodanien a accompli sa première fournée de recrues. Il y a un joueur qui était clairement ciblé ces dernières semaines, c’est Oussama Targhalline. Ce milieu de terrain formé au Maroc et à l’OM, avait quitté Le Havre pour le Feyenoord en 2025, pour une somme très modique.

Targhalline a fait son choix entre la Ligue 1 et le Feyenoord

Depuis, il a bien grandi avec le club de Rotterdam au point de voir sa cote approcher les 15 millions d’euros. Ses qualités avaient tapé dans l’oeil de Lyon et de Lens notamment. Mais selon les dernières informations de la presse néerlandaise et le magasine VI, le natif de Casablanca ne se considère pas vraiment sur le départ. Il espère, à 24 ans, négocier un solide contrat pour lier son avenir avec le Feyenoord. Et la réponse de son club serait très positive, avec des discussions qui devraient se finaliser dans les dernières semaines pour un nouveau bail longue durée.
Actuellement engagé jusqu’en 2028, Targhalline a encore le temps de voir venir, mais il espère bien profiter de sa cote très élevée, en France, notamment, pour sceller son avenir avec le club néerlandais. Une piste qui s’éloigne donc pour l’OL, même si rien n’est encore signé pour l’international marocain, non retenu par les Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde. Une piste en moins pour l’OL et pour Lens, qui étaient annoncés sur le coup, mais semblaient avoir compris ces derniers jours qu’il ne servait à rien d’insister pour ce recrutement.
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