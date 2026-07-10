La Coupe du monde monstrueuse réalisée par Adrien Rabiot ravive de douloureux souvenirs chez les supporters de l’OM, qui ne comprennent toujours pas comment l’international français a-t-il pu être poussé dehors il y a un an.

Malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2027, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain sortait pourtant d’une excellente saison à l’issue de laquelle il avait été élu Olympien de l’année par les supporters. Ses performances ont contribué à qualifier l’OM en Ligue des Champions. Pourtant, l’international tricolore a quitté le club après une bagarre avec Adrien Rabiot dans les vestiaires du Roazhon Park lors de la 1ère journée de la saison 2025-2026.

Une erreur terrible de la part de la direction marseillaise dont ne se remettent pas les supporters marseillais. La Coupe du monde 2026 XXL réalisée par Adrien Rabiot ne fait que raviver cette frustration du côté olympien. Il est toutefois important de rétablir la vérité pour Romain Canuti. Le journaliste au Phocéen a rappelé sur X que le choix de se séparer d’Adrien Rabiot n’était pas celui de Medhi Benatia et de Pablo Longoria à l’époque mais plutôt la conséquence d’un désaccord avec la mère et agent du joueur de 31 ans.

« La tentation est trop forte de refaire l’histoire pour un bon tweet à chaque perf de Rabiot donc rappel : Il n’est pas exfiltré de l’OM pour la bagarre avec Rowe. Pour ça, il y a une sanction le lundi suivant. C’est mardi que ça part en cacahuètes entre Maman (Rabiot) Benatia et Longoria » a rappelé le journaliste, pour qui il est trop simple de réécrire l’histoire en racontant que l’Olympique de Marseille s’est volontairement séparé d’Adrien Rabiot à la suite de l’épisode de la bagarre à Rennes avec Jonathan Rowe. La conséquence reste toutefois la même pour le club phocéen, qui a perdu un élément de classe internationale avec le départ de Rabiot à l’AC Milan pour moins de 10 millions d’euros. Un énorme coup dur dont l’équipe de Roberto De Zerbi à l’époque ne se sera jamais vraiment remis.