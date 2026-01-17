ICONSPORT_259707_0063

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL

OL17 janv. , 20:00
parGuillaume Conte
L'OL cherche un attaquant axial costaud et présent dans la surface pour cet hiver. Le profil de Jonas Wind a ses partisans à Lyon.
Paulo Fonseca a surpris tout le monde en conférence de presse en cette fin de semaine, annonçant qu’il avait besoin d’un attaquant supplémentaire et que ses dirigeants travaillaient pour en faire venir un. Il n’y a pas si longtemps, la crainte des supporters était de perdre plusieurs joueurs majeurs pendant ce mercato. Désormais, l’espoir est faire venir un attaquant axial capable d’aider l’OL à atteindre ses objectifs.

Un joueur en fin de contrat à relancer

Paulo Fonseca a fait savoir qu’il cherchait un joueur de surface, pour avoir du choix avec la présence d’Endrick, qui préfère les espaces. Selon le site Ferveur Lyonnaise, mais aussi quelques observateurs et scouts sur les réseaux sociaux, l’OL s’est renseigné sur Jonas Wind. Cet attaquant de 26 ans évolue à Wolfsburg, où il n’a plus que six mois de contrat. Autant dire que sa valeur, estimée à 7 ME, sera revue à la baisse par le club allemand en cas d’offre.
Concernant ses performances, l’ancien de Copenhague a pris part à huit matchs cette saison, sans trouver la faille. Il faut dire qu’il a été freiné par une blessure à la cuisse en novembre, et n’a pas rejoué depuis. Si l’international danois est un joueur important de sa sélection, il n’a pas réussi à retrouver la réussite qui était la sienne la saison passée, avec 9 buts en 31 matchs.
L’idée de l’OL est donc de relancer Wind, tout en lui offrant un temps de jeu qu’il n’a plus à Wolfsburg. En plus, avec l’arrivée d’Endrick, Lyon peut se montrer patient avec son retour à 100 % sur le plan physique. Et le club allemand ne sera pas trop gourmand avec un joueur qui ne fait plus partie de la rotation. A noter que, en raison de son profil athlétique, il intéresse aussi le Celtic Glasgow, qui pourrait malheureusement pour l’OL provoquer une petite montée des enchères.

