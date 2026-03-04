L'OL offre le cadeau de ses rêves à Endrick

En rejoignant l'OL lors du mercato d'hiver, Endrick voulait avoir du temps de jeu afin de briller aux yeux du Real Madrid, mais aussi et surtout de Carlo Ancelotti, patron de la Seleçao. C'est réussi.

L'Equipe, cela va valoir à l'attaquant brésilien d'être convoqué par le Brésil et d'avoir sa chance de jouer le Mondial, Si Endrick a choisi l'Olympique Lyonnais, c'est parce que le jeune avant-centre savait que Paulo Fonseca lui ferait une confiance absolue. Et en laissant partir Martin Satriano à Getafe, l'OL a prouvé au joueur brésilien que cela n'était pas une vaine promesse. A l'exception du match contre Nice, qu'il a raté en raison de sa suspension suite au rouge à Nantes, Endrick a joué toutes les rencontres disputées par Lyon depuis qu'il a signé. Et à chaque fois il s'est mis en valeur, sauf contre Strasbourg. Mais il n'empêche, Endrick, élu joueur du mois de janvier en Ligue 1 , brille et à en croire Hugo Guillemet, dans, cela va valoir à l'attaquant brésilien d'être convoqué par le Brésil et d'avoir sa chance de jouer le Mondial, la blessure grave de Rodrygo ayant changé la donne

Endrick en force avec la Seleçao

Le Lyonnais voit le réservoir offensif brésilien se réduire, pendant qu'il retrouve la forme semaine après semaine (...) l sera d'ailleurs très probablement appelé et testé par Ancelotti lors du prochain rassemblement de ce printemps pour affronter la France (le 26 mars) et la Croatie (le 1er avril) aux États-Unis », précise Hugo Guillemet, confirmant ainsi Le journaliste le mieux informé sur l'Olympique Lyonnais révèle que, sauf énorme surprise, Carlo Ancelotti va donner la chance à Endrick de prouver qu'il a les épaules assez solides pour porter le maillot de l'équipe du Brésil. «», précise Hugo Guillemet, confirmant ainsi les informations des médias brésiliens sur Endrick

La prochaine trêve internationale pourrait donc être décisive pour l'avant-centre de 19 ans, qui s'épanouit comme jamais à l'OL. Cependant, Endrick l'a reconnu dimanche sur Téléfoot, il a bien compris que les équipes de Ligue 1 s'étaient penchées sur son jeu, et avaient désormais des plans pour le contrer. Même si le Brésilien a montré de belles choses dimanche contre l'OM, les défenseurs phocéens lui ont tout de même posé de sacrés problèmes.