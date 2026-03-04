Endrick avec l'Olympique Lyonnais
Endrick avec l'Olympique Lyonnais

L'OL offre le cadeau de ses rêves à Endrick

OL04 mars , 12:20
parClaude Dautel
0
En rejoignant l'OL lors du mercato d'hiver, Endrick voulait avoir du temps de jeu afin de briller aux yeux du Real Madrid, mais aussi et surtout de Carlo Ancelotti, patron de la Seleçao. C'est réussi.
Si Endrick a choisi l'Olympique Lyonnais, c'est parce que le jeune avant-centre savait que Paulo Fonseca lui ferait une confiance absolue. Et en laissant partir Martin Satriano à Getafe, l'OL a prouvé au joueur brésilien que cela n'était pas une vaine promesse. A l'exception du match contre Nice, qu'il a raté en raison de sa suspension suite au rouge à Nantes, Endrick a joué toutes les rencontres disputées par Lyon depuis qu'il a signé. Et à chaque fois il s'est mis en valeur, sauf contre Strasbourg. Mais il n'empêche, Endrick, élu joueur du mois de janvier en Ligue 1, brille et à en croire Hugo Guillemet, dans L'Equipe, cela va valoir à l'attaquant brésilien d'être convoqué par le Brésil et d'avoir sa chance de jouer le Mondial, la blessure grave de Rodrygo ayant changé la donne.

Endrick en force avec la Seleçao

Le journaliste le mieux informé sur l'Olympique Lyonnais révèle que, sauf énorme surprise, Carlo Ancelotti va donner la chance à Endrick de prouver qu'il a les épaules assez solides pour porter le maillot de l'équipe du Brésil. « Le Lyonnais voit le réservoir offensif brésilien se réduire, pendant qu'il retrouve la forme semaine après semaine (...) l sera d'ailleurs très probablement appelé et testé par Ancelotti lors du prochain rassemblement de ce printemps pour affronter la France (le 26 mars) et la Croatie (le 1er avril) aux États-Unis », précise Hugo Guillemet, confirmant ainsi les informations des médias brésiliens sur Endrick.
La prochaine trêve internationale pourrait donc être décisive pour l'avant-centre de 19 ans, qui s'épanouit comme jamais à l'OL. Cependant, Endrick l'a reconnu dimanche sur Téléfoot, il a bien compris que les équipes de Ligue 1 s'étaient penchées sur son jeu, et avaient désormais des plans pour le contrer. Même si le Brésilien a montré de belles choses dimanche contre l'OM, les défenseurs phocéens lui ont tout de même posé de sacrés problèmes.
0
Articles Recommandés
Jean-Claude Dassier ancien président de l'OM
TV

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

ICONSPORT_360753_0155
OL

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

ICONSPORT_360162_0221
Equipe de France

EdF : Jules Koundé, la tuile pour la France

ICONSPORT_335393_0051
PSG

PSG : Rosenior menace Paris

Fil Info

04 mars , 13:40
TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS
04 mars , 13:36
OL : Encore une vague de forfaits contre Lens
04 mars , 13:30
EdF : Jules Koundé, la tuile pour la France
04 mars , 13:20
PSG : Rosenior menace Paris
04 mars , 13:19
Maroc : Walid Regragui n'est plus le sélectionneur
04 mars , 13:00
L'OL a trouvé son sauveur, il revient à Lyon
04 mars , 12:40
OM : Nwaneri est déjà loin de Marseille
04 mars , 12:00
PSG : Le monstre Ordonez fonce à Paris

Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

C clair qu’il aurait mieux collé à ta ville , n’es ce pas Quentin ?

OM : McCourt perd 600 millions en quatre jours

Ton collègue au dessus il l’est peut être ?

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Sincerement.....Ca me pète les c*uilles..... Comment ca peux mettre autant de temps, pourquoi ce n'est pas clair dès le départ ?? Je pense que Fonseca est dépité, parceque lui on lui demande des comptes...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Il était président de quel club ce facho?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Donc explique moi ce com : « l attitude du ptit merdeux de Himbert. une bonne tete de lyonnais celui la » que veut dire une bonne tête de lyonnais pour toi? Va au fond de ta pensée un peu de courage mon champignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading