PSG : Rosenior menace Paris

Dimanche dernier, Chelsea s’est incliné face à Arsenal dans un choc de Premier League. Les Blues ont l’occasion de se rattraper ce mercredi soir face à Aston Villa. L’occasion pour le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de réaffirmer ses ambitions.

Sixième de Premier League, Chelsea ne vit pas la saison espérée. Les Blues pointent à six points du top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le hasard faisant bien les choses, les hommes de Liam Rosenior défient Aston Villa ce mercredi soir. Les Villans occupent cette quatrième place tant convoitée. Défait par Arsenal dimanche dernier, Chelsea ne s’est plus imposé en Premier League depuis trois rencontres. Une petite période de doute avant d’affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la semaine prochaine au Parc des Princes, et une semaine plus tard à Stamford Bridge.

Chelsea veut gagner un titre cette saison

Mais en conférence de presse, l’ancien technicien du Racing club de Strasbourg a tenu à rassurer les troupes. Son objectif est de se qualifier en Ligue des champions par le biais du championnat mais également de remporter un trophée cette saison avec les Blues. « Une saison réussie pour Chelsea, c'est se qualifier pour la Ligue des champions, c'est indispensable. Là où nous en sommes, nous avons encore de très, très bonnes chances d'y parvenir. Gagner un trophée serait également formidable, et je pense que c'est un objectif réalisable, » annonce-t-il. Le club londonien est trop loin pour espérer remporter la Premier League. Chelsea est encore en lice en FA Cup en plus de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain devra donc se méfier et la double confrontation sera à suivre de près. À noter que Chelsea doit également régler ses problèmes d’indiscipline. Les Blues ont concédé sept cartons rouges cette saison. Un manque de maîtrise qui aura son lot de conséquences en C1 à l’image du match de barrage entre Monaco et le PSG.