PSG : Le monstre Ordonez fonce à Paris

Compatriote de Pacho, et très solide défenseur du club de Bruges, Joel Ordonez est un joueur très suivi en Europe. Mais l'international équatorien donne sa préférence au PSG.
Depuis le début de l'année 2026, jamais la défense du Paris Saint-Germain n'a semblé aussi poreuse qu'actuellement. Que ce soit contre Monaco, lors des deux matchs de Ligue des champions, ou face à Rennes en Ligue 1, Matvey Safonov a constaté que ce qui faisait la force du PSG la saison passée n'était désormais qu'un lointain souvenir. Recruté l'été dernier, Illya Zabarnyi n'a pas encore apporté tout ce que Luis Enrique attendait, et l'entraîneur espagnol des champions d'Europe compte sur le prochain mercato
pour renforcer ce secteur. Cela tombe bien, un solide défenseur, remarqué cette saison avec le club de Bruges, serait très favorable à l'idée de rejoindre le club de la capitale l'été prochain. Du moins si le Paris Saint-Germain le sollicite. Ce joueur, c'est Joel Ordonez.
Ordonez ne dira pas non à une offre du PSG
Convoité l'été dernier par l'Olympique de Marseille
, le défenseur international équatorien était finalement resté à Bruges, les dirigeants du club belge refusant de le laisser partir. Drôle de hasard, l'OM a croisé la route de Bruges cette saison, et cela s'est mal fini pour Marseille. En attendant, Joel Ordonez, qui est sous contrat jusqu'en 2029 avec son club après avoir paraphé une prolongation en septembre dernier, ne dirait pas non à un transfert vers le Paris SG révèle le média spécialisé Paris No Limit
. « L’entourage de Joel Ordóñez nous confirme que l’international équatorien serait TRÈS INTÉRESSÉ à l’idée de signer au PSG cet été
», précise le compte suivi par près de 900.000 personnes sur Instagram. Il est vrai qu'au Paris Saint-Germain, le natif de Guayaquil retrouvera Pacho, son compatriote international équatorien, et que le duo pourrait devenir une vraie muraille infranchissable.
Cependant, dans le dossier Joel Ordonez, valorisé à 28 millions d'euros par Transfermarkt
, c'est à dire rien à l'échelle du PSG, la concurrence risque d'être féroce. Car plusieurs clubs de Premier League sont également attentifs à la situation du défenseur de 21 ans, lequel aurait obtenu un bon de sortie en cas de grosse offre lors de sa récente prolongation de contrat. Parmi les clubs susceptibles de concurrencer le Paris Saint-Germain dans ce dossier, les noms de Liverpool et Manchester United ont été cités dans les médias anglais
. Il faut toutefois savoir si Luis Campos a réellement Ordonez dans ses listes, car même le défenseur de Bruges rêve de Paris, pour l'instant sa venue au PSG relève de la rumeur.