Moreira Endrick OL

L’OL rend fou le Portugal

OL16 janv. , 23:00
parEric Bethsy
0
Performant avec un effectif rajeuni, l’Olympique Lyonnais intéresse au Portugal. Outre la présence de l’entraîneur Paulo Fonseca, l’évolution de quatre jeunes Lusitaniens attire les regards.
L’Olympique Lyonnais a la cote au Portugal, et ce n’est pas seulement grâce à Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones dispose de plusieurs talents franco-portugais dans son effectif. Le gardien Matthias Da Silva (18 ans) ainsi que les milieux Mathys De Carvalho (20 ans) et Tiago Gonçalves (18 ans) suscitent la curiosité de leurs compatriotes, tout comme l’ailier Afonso Moreira recruté au Sporting Portugal l’été dernier.

Lire aussi

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses piedsSix mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds
Tous n’ont pas encore goûté au plus haut niveau, mais les Lusitaniens sont forcément attentifs à leur progression. Il faut dire que l’Olympique Lyonnais reste réputé pour sa capacité à développer les jeunes. Les Portugais s’aperçoivent notamment de l’éclosion d’Afonso Moreira que l’on n’attendait pas à ce niveau après son transfert à deux millions d’euros. Mais à la mi-saison, force est de constater que l’ailier de 20 ans répond parfaitement aux attentes de Paulo Fonseca.
« Il a sans doute été le joueur le plus influent de notre équipe, avec ses passes décisives (5 toutes compétitions confondues) et ses buts (5), mais pas seulement, a commenté le coach lyonnais auprès de l’agence Lusa. C'est un jeune homme débordant d'énergie, qui travaille défensivement comme peu d'autres. Ses performances ont été une agréable surprise et il mérite d'être félicité. Il travaille dur, il écoute, il apprend et prend des risques. C'est un jeune homme courageux et très important pour notre équipe. Il est encore jeune, et je suis sûr que s'il continue comme ça, il deviendra un joueur à suivre en équipe nationale. »
Elogieux, Paulo Fonseca n’a pas oublié les personnes à l’origine de sa signature. « Il faut saluer le travail de notre cellule de recrutement qui connaissait bien le joueur et qui l'a conseillé. Afonso Moreira est arrivé ici sans aucune expérience à ce niveau. Le championnat français est différent du championnat portugais, mais il s'est très bien adapté, il a su saisir sa chance et il a considérablement amélioré son jeu et sa prise de décision », a encore encensé le technicien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282550_0102
Ligue 1

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

ICONSPORT_282084_0135
Rennes

Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir

Fil Info

16 janv. , 22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
16 janv. , 22:55
L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête
16 janv. , 22:30
Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir
16 janv. , 22:28
PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)
16 janv. , 22:00
Esp : Le Real ne laissera pas souffler Mbappé
16 janv. , 22:00
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
16 janv. , 21:30
Mangala intouchable, l’OL a encore craqué
16 janv. , 21:00
OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit

Derniers commentaires

L’OL confirme, un attaquant est ciblé

Un Ajorque ne serait pas déconnant

Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

Très content de son retour

Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

J'adorerais le voir au PSG, mais je n'y crois pas une seconde

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Magique ce but. Je n'en ai pas vu souvent des mobs dans la surface sur le recul comme il a fait. Chapeau bas 🤩

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Bah voilà, contre pressing (qui donne les 2eme et 3zme buts), Dembele au centre et Doué à droite, et on retrouve le PSG 2025 qui a tout gagné. Il faut aussi noter le coaching de Luis Enrique qui fait rentrer zabarnyi pour mettre Zaïre Emery au milieu. Enfin, Barcola a enfin conclu une action, c'est mérité vu ses débauches d'energie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading