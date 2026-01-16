L’OL rend fou le Portugal

Performant avec un effectif rajeuni, l’Olympique Lyonnais intéresse au Portugal. Outre la présence de l’entraîneur Paulo Fonseca, l’évolution de quatre jeunes Lusitaniens attire les regards.

L’Olympique Lyonnais a la cote au Portugal, et ce n’est pas seulement grâce à Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones dispose de plusieurs talents franco-portugais dans son effectif. Le gardien Matthias Da Silva (18 ans) ainsi que les milieux Mathys De Carvalho (20 ans) et Tiago Gonçalves (18 ans) suscitent la curiosité de leurs compatriotes, tout comme l’ailier Afonso Moreira recruté au Sporting Portugal l’été dernier.

Tous n’ont pas encore goûté au plus haut niveau, mais les Lusitaniens sont forcément attentifs à leur progression. Il faut dire que l’Olympique Lyonnais reste réputé pour sa capacité à développer les jeunes. Les Portugais s’aperçoivent notamment de l’éclosion d’Afonso Moreira que l’on n’attendait pas à ce niveau après son transfert à deux millions d’euros. Mais à la mi-saison, force est de constater que l’ailier de 20 ans répond parfaitement aux attentes de Paulo Fonseca.

« Il a sans doute été le joueur le plus influent de notre équipe, avec ses passes décisives (5 toutes compétitions confondues) et ses buts (5), mais pas seulement, a commenté le coach lyonnais auprès de l’agence Lusa. C'est un jeune homme débordant d'énergie, qui travaille défensivement comme peu d'autres. Ses performances ont été une agréable surprise et il mérite d'être félicité. Il travaille dur, il écoute, il apprend et prend des risques. C'est un jeune homme courageux et très important pour notre équipe. Il est encore jeune, et je suis sûr que s'il continue comme ça, il deviendra un joueur à suivre en équipe nationale. »

Elogieux, Paulo Fonseca n’a pas oublié les personnes à l’origine de sa signature. « Il faut saluer le travail de notre cellule de recrutement qui connaissait bien le joueur et qui l'a conseillé. Afonso Moreira est arrivé ici sans aucune expérience à ce niveau. Le championnat français est différent du championnat portugais, mais il s'est très bien adapté, il a su saisir sa chance et il a considérablement amélioré son jeu et sa prise de décision », a encore encensé le technicien.