L'OL a trouvé son sauveur, il revient à Lyon

OL04 mars , 13:00
parNathan Hanini
Ce jeudi en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Lens du côté du Parc OL. Un match spécial pour Pierre Sage l'entraîneur du club artésien. Son ancien capitaine, Corentin Tolisso a hâte de croiser le fer.
Parti de l’Olympique Lyonnais dans l’incompréhension en janvier 2025, Pierre Sage va retrouver le Parc OL ce jeudi en Coupe de France. L'entraîneur du Racing Club de Lens va disputer un quart de finale de Coupe de France face au club rhodanien. Un choc pour une place en demi-finale dans une année ouverte au vu de l’élimination du PSG dans la doyenne des compétitions. Deux formations qui veulent profiter de la Coupe de France pour relancer une dynamique positive. Les deux équipes n’ont gagné aucun de leurs deux derniers matchs. Cependant, la bonne humeur sera également de mise.

Pierre Sage, un retour attendu

Corentin Tolisso a hâte de retrouver son ancien entraîneur. Le capitaine de l’OL pense que le Parc OL réservera un accueil tout particulier à l’ancien technicien du septuple champion de France. « Il a laissé une très belle trace ici. C’est la première fois qu’il va revenir au Parc OL, je pense que ça va être un moment très fort émotionnellement pour lui parce qu’il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club. Je pense qu’il sera content de revenir et je serai très heureux de le revoir également, car il a été très important pour moi », a confié Tolisso. Pierre Sage va donc regoûter pour la première fois à la faveur du Parc OL depuis son départ de Lyon. Mais cette fois-ci l’ancien adjoint d’Habib Beye sera sur le banc d’en face. La rencontre aura lieu ce jeudi à partir de 21 h 10.

