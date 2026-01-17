L'OL est aux anges, Liverpool valide ce gros transfert

Source ? Fonseca disait hier que le retour de Nuamah prendrait un peu plus de temps, car il a le même problème que Mangala, avec des morceaux de cartilages qu'il faudra probablement lui enlever. Il n'a jamais dit que cela prendra 6 ou 7 mois. Quant à Molebe, on parle plutôt d'un prêt à Montpellier...
Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .
Pérez est en grosse panne d'idée il est useless
Je ne vois pas le rapport…
Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨Bayern Munich are monitoring the development of Malick Fofana at Lyon but will not be going further this summer, instead they will be aiming to sign a left wing player(s) who can compete with Luis Diaz. This is a good news for Liverpool and Chelsea who are also targeting the