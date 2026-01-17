ICONSPORT_269249_0049

L'OL est aux anges, Liverpool valide ce gros transfert

OL17 janv. , 12:40
parCorentin Facy
Très courtisé l’été dernier, Malick Fofana a finalement pris la décision de rester à l’OL. Sur les rangs pour l’accueillir il y a quelques mois, Liverpool est toujours très intéressé par l’international belge.
Il y a six mois, l’Olympique Lyonnais était dans l’obligation de boucler une grosse vente pour conclure son mercato. Georges Mikautadze et Malick Fofana étaient les deux candidats à un départ. L’international géorgien est parti à Villarreal puisque l’international belge a catégoriquement refusé de s'en aller. Liverpool ou encore le Bayern Munich étaient pourtant sur les rangs pour l’accueillir. Le club bavarois a semble-t-il été refroidi par les nombreux pépins physiques de l’ancien joueur de La Gantoise, et a peu de chances de revenir à la charge l’été prochain pour faire signer Malick Fofana.
En revanche, Liverpool est toujours aussi intéressé par l’ailier de 21 ans. A en croire les informations du journaliste Christian Falk, les Reds n’ont jamais cessé de suivre Malick Fofana. Et malgré la longue blessure de l’international belge, le club de la Mersey est toujours très intéressé par Malick Fofana. L’idée du champion d’Angleterre en titre est de concrétiser cet intérêt par une offre lors du prochain mercato estival. Chelsea est également intéressé par l’ailier gauche de l’OL, mais les Blues partent d’un peu plus loin dans ce dossier.

Liverpool veut toujours Malick Fofana

Reste maintenant à voir si, un an après avoir pris la décision de rester à l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana sera cette fois plus enclin à l’idée de rejoindre la Premier League. Les dirigeants lyonnais espèrent sans doute qu’ils arriveront à convaincre leur joueur de filer. Car même si la situation financière de l’OL s’est grandement améliorée depuis le départ de John Textor, il sera certainement nécessaire de boucler au moins une grosse vente l’été prochain. Et même si des joueurs comme Tyler Morton ou Tanner Tessmann ont la cote, Malick Fofana est de loin l’élément le plus bankable de l’effectif rhodanien avec une valeur marchande estimée à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.
