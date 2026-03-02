ICONSPORT_278492_0248

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coupe de France02 mars , 7:00
parAlexis Rose
En quête d’un premier trophée depuis 2012, l’Olympique de Marseille rêve de remporter la Coupe de France. Mais pour cela, il ne faudra pas trembler contre Toulouse en quarts de finale au Vélodrome.

Quelle heure pour OM - Toulouse ?

En début d’année 2026, le club phocéen a bien failli mettre fin à plus de 13 ans de disette en étant à deux doigts de remporter le Trophée des Champions, mais le PSG a finalement réussi à renverser la tendance et l’OM n’a pas soulevé de trophée. Ce qui pourrait être le cas en Coupe de France si Marseille va au bout. Mais pour cela, le club olympien doit déjà franchir l'obstacle de Toulouse. Ce quart se jouera ce mercredi 4 mars à 21h00 au Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Toulouse ?

Faisant partie des affiches des quarts de finale de la Coupe de France, ce choc entre deux clubs de L1, à savoir l’OM et le TFC, sera à suivre en direct sur beIN Sports 1, la chaîne de la CDF.

Les compos probables de OM - Toulouse :

Un peu dans le dur en championnat et sorti prématurément de la Ligue des Champions, l’OM joue clairement sa saison avec la Coupe de France. Autant dire que Marseille n’aura pas le droit de perdre à domicile contre Toulouse pour ces quarts de finale, sous peine de retomber encore plus dans la crise. Pour ce match ô combien important, Habib Beye devra faire sans Hojbjerg (suspendu).
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson - Kondogbia, Timber - Greenwood, Traoré, Paixao - Aubameyang.
Vainqueur de la Coupe de France en 2023, le Téfécé est un vrai spécialiste de la CDF. Malgré cela, le club de Haute-Garonne ne sera pas favori du côté Vélodrome mercredi soir. En même temps, Toulouse traverse une période très compliquée avec trois défaites et zéro victoire lors des quatre derniers matchs. Installé dans le ventre mou de L1, sauvé mais désormais loin de l’Europe, le TFC va donc tout mettre sur la Coupe de France avec l’ambition de faire un exploit à Marseille. Pour ce match, Carles Martínez Novell sera privé de Donnum, Magri, Messali ou Nicolaisen.
La compo probable de Toulouse : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Kamanzi, Vossah, Demba, Methalie - Vignolo, Hidalgo, Gboho.

Coupe de France

04 mars 2026 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Toulouse
ICONSPORT_266826_0367
Coupe de France

TV : OL - Lens, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

