Mondial 2026 : Donald Trump se fout du boycott de l'Iran

Qualifiée pour le Mondial 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, l'équipe d'Iran envisage très sérieusement de boycotter la compétition. Cela n'empêchera pas Donald Trump de dormir.

A moins de cent jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'incertitude est totale concernant la participation de l'Iran à cette compétition. Présente dans le Groupe G avec la Belgique, la Nouvelle-Zélande, et l'Egypte, l'équipe iranienne pourrait rater ce rendez-vous compte tenu des événements actuels. Tandis que la FIFA étudie de près la situation, et le possible repêchage d'une équipe, Donald Trump n'est visiblement pas réellement inquiet concernant la possible décision de l'Iran de ne pas venir disputer le Mondial, lequel aura essentiellement lieu aux Etats-Unis. En marge d'une conférence de presse consacrée à la guerre lancée contre l'Iran depuis une semaine, le président américain a balayé ce sujet d'une formule pour le moins violente.

L'Iran se fait humilier par Donald Trump

Un boycott de l'Iran ? Je m'en fiche complètement. Je pense que l'Iran est un pays très durement touché par la défaite. Ils sont à bout de souffle », a lancé le président des Etats-Unis, lequel a reçu le Prix de la Paix décerné par Gianni Infantino, président de la FIFA, lors du tirage au sort de la Coupe du monde. Interrogé par Politico , Donald Trump a répondu à une question sur l'éventuelle décision de l'Iran de boycotter le Mondial 2026 et de ne pas envoyer d'équipe l'été prochain aux États-Unis. «», a lancé le président des Etats-Unis, lequel a reçu le Prix de la Paix décerné par Gianni Infantino, président de la FIFA, lors du tirage au sort de la Coupe du monde.

L'éventuel refus de l'Iran de disputer le Mondial 2026 pourrait faire le bonheur de l'Irak et des Émirats arabes unis. L'Irak se qualifiera directement s'il remporte le match de barrage contre la Bolivie ou le Suriname le 31 mars à Monterrey, au Mexique. La qualification de l'Irak permettrait probablement aux Émirats arabes unis de prendre la place de l'Iran au classement de la zone asiatique. Et en cas de défaite de l'Irak en barrage, ce dernier pourrait être assuré de prendre la place de l'Iran si ce dernier se retirait.